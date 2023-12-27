Фехтовальщица Бида, объявленная в розыск, была уволена из ЦСКА в октябре

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен Сергей Бида Виолетта Храпина Фехтование

Фехтовальщица Виолетта Бида была уволена из ЦСКА в октябре 2023 года.

Об этом сообщила заместитель начальника армейского клуба по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре. Поэтому вопросы нужно задать Федерации фехтования России», – сказала Ишмуратова. 

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Сергей Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. 

Накануне стало известно, что МВД России объявило фехтовальщиков в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы.

Олимпийскому призеру по фехтованию Биде и его жене грозит до 10 лет за самовольное оставление части («Р-Спорт»)

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классика! Этот военный/полицейский/силовик/чиновник уволен 2 недели назад
+11
0
+11
Ответ catcher69
какая прекрасная должность у ишмурадовой
Сразу видно, что спорт вне политики, раз есть целый заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе, что занимается спортсменами )
+7
0
+7
какая прекрасная должность у ишмурадовой
+5
0
+5
Ответ catcher69
какая прекрасная должность у ишмурадовой
🇷🇺комиссарша
+5
0
+5
Стоп! Она была уволена из ЦСКА как работник, с должности инструктора по спорту, а из армии её уволили? Минобороны её исключило из списочного состава военнослужащих?
+4
-3
+1
Всем, кому "жмут" погоны - вариант уйти(уволиться). Правда, наверное, сейчас будут не выпускать за границу вообще. Тех, кто будет последние места занимать - призовут, мобилизуют!
+2
-1
+1
Разве можно уволить, даже за прогулы, беременную женщину? )
+1
-1
0
Уголовное дело возбуждено за оставлении части или оставление Федерации фехтования России?
Если первое, то зачем вопросы Федерации.
0
0
0
Ответ Viks
Стоп! Она была уволена из ЦСКА как работник, с должности инструктора по спорту, а из армии её уволили? Минобороны её исключило из списочного состава военнослужащих?
с какой целью интересуетесь товарисч ???
0
0
0
Ответ Viks
С целью понять, есть ли законное основание возбуждать против неё уголовное дело. Если нет уголовщины, а есть политическое преследование за выступления в соревнованиях, то ордер Интерпол не выпишет.
а наги разве с интерполом еше дружат???
0
0
0
Ответ encaro_one
Сразу видно, что спорт вне политики, раз есть целый заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе, что занимается спортсменами )
все так
0
0
0
Ответ Александр Рыбаков
🇷🇺комиссарша
😜😜😜😜
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий