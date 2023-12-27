Фехтовальщица Бида, объявленная в розыск, была уволена из ЦСКА в октябре

Фехтовальщица Виолетта Бида была уволена из ЦСКА в октябре 2023 года.

Об этом сообщила заместитель начальника армейского клуба по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре. Поэтому вопросы нужно задать Федерации фехтования России», – сказала Ишмуратова.

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Сергей Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию.

Накануне стало известно, что МВД России объявило фехтовальщиков в розыск по уголовной статье. Им грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы.

Олимпийскому призеру по фехтованию Биде и его жене грозит до 10 лет за самовольное оставление части («Р-Спорт»)