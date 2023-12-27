Колобков о розыске Биды: «Эта новость была ожидаемой, он принимал присягу. Он закон нарушил и должен отвечать»

Теги сборная России Павел Колобков сборная России жен Сергей Бида ТАСС Виолетта Храпина Фехтование

Павел Колобков высказался об отъезде в США шпажиста Сергея Биды.

Летом призер Олимпийских игр, офицер Росгвардии Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. 

Накануне стало известно, что МВД России объявило в розыск по уголовной статье Сергея и Виолетту Бида.

«Эта новость была ожидаемой. Я не очень понимаю, о чем думал Бида – взрослый человек, не ребенок, понимал, что будет законная реакция, они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать – у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать.

Мне жаль, что он принял такое решение – подвел друзей, коллег, партнеров по команде, руководство федерации. Все это некрасиво и глупо выглядит, человеком оставаться надо всегда.

Ему 30 лет, взрослый человек, призер Олимпиады. А теперь в любой стране мира будут просить о его задержании, о его выдаче – закон для всех одинаков.

Служишь в армии – увольняйся, демобилизуйся, решай. Для меня это было шоком. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких, но отрезвление рано или поздно придет», – заявил бывший министр спорта, олимпийский чемпион по фехтованию Колобков.

МВД РФ объявило в розыск олимпийского призера Сергея Биду и его жену. Летом они приняли участие в чемпионате США по фехтованию

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9 комментариев
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Бида - офицер росгвардии, его жена - военнослужащая. Они не увольнялись. Юридически - дезертиры. Правда, майора Исинбаеву никто не преследует, почему-то.
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Служишь в армии – увольняйся, демобилизуйся, решай. --- Исинбаева уже уволилась?
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но мы же умолчим, что во время мобилизации уволится нельзя?
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Уважение, что они уехали. Молодцы, не стали холуями
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Про закон и любую страну мира он конечно не подумав сказал)
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Стоп, а в чем он обвиняется? Выезжать вроде им можно. А если нельзя, то почему он выехал, почему его загранпаспорт не был аннулирован?
История крайне мутная, выглядит прежде всего как попытка запугать спортсменов.
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Ответ Viks
Служишь в армии – увольняйся, демобилизуйся, решай. --- Исинбаева уже уволилась?
Может быть она на задании в тылу врага? Передает информацию о средствах ПВО и РЛС стран НАТО.
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