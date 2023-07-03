Василий Скорневский возглавит мужскую сборную России по фехтованию на шпагах

Теги шпага ФФР Сергей Ходос Сергей Бида Александр Глазунов ТАСС Виолетта Храпина Василий Скорневский Фехтование

Василий Скорневский сменит Александра Глазунова на посту тренера российских шпажистов.

Об этом заявили в Федерации фехтования России (ФФР). 

Глазунов был освобожден от должности старшего тренера из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия российской стороны.

«На должность старшего тренера команды шпажистов будет назначен Василий Скорневский», — говорится в заявлении федерации. 

Скорневский был личным тренером трехкратного чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр в команде Сергея Ходоса, чемпионки мира Татьяны Гудковой, чемпиона Европы среди юниоров Дмитрия Швелидзе, победителя молодежного чемпионата Европы в команде Георгия Бруева.

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