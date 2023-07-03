Василий Скорневский возглавит мужскую сборную России по фехтованию на шпагах

Василий Скорневский сменит Александра Глазунова на посту тренера российских шпажистов.

Об этом заявили в Федерации фехтования России ( ).

Глазунов был освобожден от должности старшего тренера из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия российской стороны.

«На должность старшего тренера команды шпажистов будет назначен Василий Скорневский», — говорится в заявлении федерации.

Скорневский был личным тренером трехкратного чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр в команде Сергея Ходоса, чемпионки мира Татьяны Гудковой, чемпиона Европы среди юниоров Дмитрия Швелидзе, победителя молодежного чемпионата Европы в команде Георгия Бруева.