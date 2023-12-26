Софья Великая: «Надеюсь, выплаты получат все олимпийцы, которым сейчас приходится проходить очень непростой период»

Софья Великая назвала приятным событием выплату от Олимпийского комитета России..

Ранее генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что организация начала выплачивать компенсации действующим спортсменам, выступавшим в Токио-2020 и Пекине-2022 и не имеющие возможности поехать на следующие Игры.

«Нам начали поступать выплаты, и это для нас приятное событие перед Новым годом. О нас помнят, о нас заботятся. Уверена, что Олимпийский комитет России проделал огромную работу при составлении списков спортсменов, которые будут отмечены этими премиями.

Надеюсь, выплаты получат все олимпийцы, которым сейчас приходится проходить очень непростой период в условиях отстранения от международных стартов», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.