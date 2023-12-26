Гендиректор ОКР: «Начали выплачивать компенсации спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. Деньги получили уже 127 атлетов»

ОКР начал выплату компенсаций спортсменам, которые точно не попадут на Олимпиаду.

Об этом сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев.

Ранее сообщалось, что действующие спортсмены, выступавшие в Токио-2020 и Пекине-2022 и не имеющие возможности поехать на следующие Игры, получат единовременные выплаты от Олимпийского комитета России.

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Игр – по 350 тысяч, бронзовые – по 250. Участники Игр в составе олимпийской команды России получат по 150 тысяч.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпийские игры. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали.

Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», – сказал Сенглеев.

Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит