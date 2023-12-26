Гендиректор ОКР: «Начали выплачивать компенсации спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. Деньги получили уже 127 атлетов»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Владимир Сенглеев Париж-2024 деньги Легкая атлетика

ОКР начал выплату компенсаций спортсменам, которые точно не попадут на Олимпиаду.

Об этом сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев.

Ранее сообщалось, что действующие спортсмены, выступавшие в Токио-2020 и Пекине-2022 и не имеющие возможности поехать на следующие Игры, получат единовременные выплаты от Олимпийского комитета России.

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Игр – по 350 тысяч, бронзовые – по 250. Участники Игр в составе олимпийской команды России получат по 150 тысяч.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпийские игры. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали.

Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», – сказал Сенглеев. 

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28 комментариев
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Я точно не поеду. Где деньги, Лебовски?
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Раньше платили за победы, теперь за то, что не едут. Верной дорогой идем, товарищи!
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А те спортсмены, которые поедут, ничего не заслужили? Невыступление ВДРУГ стало престижнее выступления, воистину время переворачивания всего с ног на голову.
+31
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150 тысяч рублей стоит главный опыт и впечатление в карьере жизни спортсмена) то есть цена нормального ноутбука) вот и цена карьеры)
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+17
А почему бы не компенсировать, например, людям, которые не стали миллионерами, не сели в тюрьму, не алкоголики, не состоят в секте свидетелей иеговы...
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+11
Ответ Павел Мельников
А те спортсмены, которые поедут, ничего не заслужили? Невыступление ВДРУГ стало престижнее выступления, воистину время переворачивания всего с ног на голову.
Потому что не едешь = искренний патриот, пройди в кассу
+6
0
+6
Извините, а за чей счёт сей банкет?
+5
0
+5
компенсацию за что ? то есть на реабилитацию и медицину пацанам с сво собираем мы. а бюджет тратить на здоровых спортсменов!? все как обычно Гениально. !
+10
-6
+4
Детям на лечение sms ками собираем, а им за здорово живёшь из бюджета нате ешьте
+4
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Вот это они сэкономят на след. Олимпиаде, когда выплачивать уже никому, ничего не надо.
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Неплохие такие отпускные спортсмены получают за то, что никуда не едут.
Как в советской миниатюре - "а справочка есть, что не посещали заграничные страны?"
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+2
Ответ Ебздрогыч
Раньше платили за победы, теперь за то, что не едут. Верной дорогой идем, товарищи!
Уже почти пришли, надо лишь немного потерпеть.
+2
0
+2
Ответ Павел Бердышев
Извините, а за чей счёт сей банкет?
Заходит как-то Дутин в бар и говорит «Всем пива за счет заведения!»
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Ответ sava k
А почему бы не компенсировать, например, людям, которые не стали миллионерами, не сели в тюрьму, не алкоголики, не состоят в секте свидетелей иеговы...
Бонус защищать выходки гопника в виде молчаливой компенсации получают . Долг
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Ответ filippa
компенсацию за что ? то есть на реабилитацию и медицину пацанам с сво собираем мы. а бюджет тратить на здоровых спортсменов!? все как обычно Гениально. !
Да уж, позорное решение. У нас тоже в домовом чате клич брошен, мол раненые в больницах мёрзнут, соседи по дому одеяла и простыни отправляют, а тут такое.
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Ответ Alex Rhea
150 тысяч рублей стоит главный опыт и впечатление в карьере жизни спортсмена) то есть цена нормального ноутбука) вот и цена карьеры)
Украинский беженец получает 1200 евро + бесплатную квартиру + медстраховку + бесплатный проезд + бесплатные курсы в Европе в месяц . Больше выходит чем призёры .
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Ответ Alex Rhea
150 тысяч рублей стоит главный опыт и впечатление в карьере жизни спортсмена) то есть цена нормального ноутбука) вот и цена карьеры)
А как он поедет без помощи Федерации, за свой счет? Тут от 150 тыс, плюс дальнейшие выплаты, а там только головная боль и затраты. Наверное впечатления будут незабываемые, но немногие на это согласились бы.
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Пока будут БРАТЬ и не возражать - ничего и не изменится.
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Что за компенсация и почему тем кто не едет что - то выплачивают ?
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Деньги есть, можно не держаться.
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Деньги это хорошо.
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Пусть едут на СВО.
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