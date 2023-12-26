Яна Егорян: «Выплату от ОКР получила, хочу сказать спасибо большое за поддержку. Приятный бонус перед новогодними праздниками»

Яна Егорян назвала приятным бонусом выплату от Олимпийского комитета России.

Ранее генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что организация начала выплачивать компенсации действующим спортсменам, выступавшим в Токио-2020 и Пекине-2022 и не имеющие возможности поехать на следующие Игры.

«Выплату от Олимпийского комитета России получила, хочу сказать спасибо большое за поддержку. Приятный бонус перед новогодними праздниками», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.