Екатерина Дьяченко: «Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом. Ребята должны получить свой шанс»

Фехтовальщица Екатерина Дьяченко считает, что нужно ехать на ОИ в нейтральном статусе.

«Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом, потому что та огромная работа, которая проделана спортсменами, не должна попасть зря – ребята должны получить свой шанс.

Обидно, что у них не будет нашего гимна, нашей формы, нашего флага, но тот результат, который они покажут – это для нас и за нас.

Я бы на их месте поехала. И потом – ведь мы все знаем, что они наши, мы будем их вдвойне поддерживать», – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016.

«Моя позиция не менялась с тех пор, как были введены первые санкции – я считаю, спортсмен должен ехать туда и не думать про флаг.

Все и так знают, что он наш, что его готовили здесь. Если он там выиграет и утрет всем нос – будет замечательно», – отметил олимпийский чемпион по гандболу Юрий Нестеров.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит