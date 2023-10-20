Ильгар Мамедов: «Фехтовальщики не хотят выступать на Олимпиаде под позорным нейтральным статусом. При этом сильнейшие и не могут участвовать в отборе»

Ильгар Мамедов заявил, что российские фехтовальщики против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Чтобы участвовать в Олимпиаде, на нее надо попасть. У каждого вида спорта разные критерии отбора. Мы практически все возможности отбора, на 80 процентов, уже (из-за отстранения) пропустили.

Фехтовальщики не хотят участвовать в Играх под этим позорным нейтральным статусом. Но при этом все наши сильнейшие спортсмены и не могут участвовать в отборе к Олимпийским играм.

Потому что так было заведено и со времен сборной СССР, и продолжено в России: все сильные спортсмены команды имеют принадлежность к ЦСКА и «Динамо». Поэтому наши сильнейшие фехтовальщики отлучены от участия в отборе даже в нейтральном статусе.

А отправлять кого-то для того, чтобы просто поехать, нет никакого смысла. Во-первых, все это сейчас очень дорого, а, во-вторых, есть и моральная сторона – нельзя ездить за счет министерства спорта и федерации.

Поэтому если регионы готовы командировать, то кто-то и будет ездить. Но опять же эти кто-то – не сильнейшие наши спортсмены», – заявил глава Федерации фехтования России.

«Я с самого начала точно не был сторонником нейтрального статуса. Я не имею права критиковать спортивное руководство нашей страны. Но давно призываю, чтобы у нас все-таки была выработана единая позиция по вопросу участия в Олимпийских играх 2024 года.

Так будет легче нашим федерациям по различным видам спорта. Потому что сейчас в одних думают по-своему, а в других по-своему. И получается ситуация с разбродом и шатанием.

Может быть, этот вброс со стороны МОК (о нейтральном статусе) и был сделан специально, чтобы как раз расслоить наше общество. На правильных для них россиян и на неправильных.

Я думаю, что у нас всех должно быть четкое понимание, что в этой ситуации мы все должны быть прежде всего правильными для себя.

И просто знаю, что в некоторых федерациях думают по-другому (по участию в Играх). К сожалению. Поэтому и происходят разброд и шатание», – цитирует Мамедова РИА Новости.