Станислав Поздняков: «Миссия Игр Дружбы соответствует олимпийским идеалам. Выступление главы МОК вызывает недоумение»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР ТАСС Игры дружбы Фехтование

Глава ОКР заявил, что рекомендации МОК по Играм Дружбы вызывают недоумение.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России. 

«Любое спортивное мероприятие является свободным для посещения любым человеком на планете.

Когда возникли нелегитимные санкции против российского спорта, главной необходимостью стало организовать соревновательную практику для наших спортсменов.

Запрет, который был введен полтора года назад, вынудил нас корректировать план подготовки, но не ограничивал возможности участия иностранных спортсменов [в соревнованиях] в России. Спортсмены, которые стали к нам приезжать, говорят о том, что у нас можно и нужно проводить соревнования».

Мы устраняем несправедливость, которая была в отношении наших спортсменов допущена МОК. Игры дружбы, которые состоятся с большим успехом в следующем году, послужат двум целям – мирной миссии спорта и свободному участию в соревнованиях всех спортсменов.

И очень важно: они устранят несправедливость отстранения наших спортсменов в международных соревнованиях. Все три миссии соответствуют олимпийским идеалам. Поэтому выступление главы МОК вызывает недоумение», – сказал Станислав Поздняков

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1 комментарий

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Марат Люсьеныч
дружно будут пилить бюджет)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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