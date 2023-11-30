Поздняков о контактах с МОК: «У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние два года»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Фехтование

Глава ОКР Станислав Поздняков высказался о неформальном диалоге с МОК.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Как выстраивается общение с МОК после отстранения ОКР?

– У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние два года.

– То есть ничего не поменялось?

– Абсолютно ничего, – ответил президент ОКР Станислав Поздняков.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И что же Бах неформально за кружкой пива сообщил Позднякову? Послал своё начальство в лес? Или Поздняков послал своё начальство в лес? Или в лес были посланы оба начальства?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контакты есть, результата нет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий