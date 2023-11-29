Аделина Загидуллина: «Спортсмены поддерживают государство и тренируются. На нас пытаются оказать давление, но мы сильные и победим»

Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина ответила на вопрос о нейтральном статусе.

«Нейтральный статус – это дело каждого. Каждый должен решить, насколько это приемлемо. Чтобы наши спортсмены развивались, наверное, стоит ехать. Но каждый сам для себя решает, насколько нейтральный статус соответствует их собственным пониманию и мировоззрению. Никому бы ничего не советовала. Что касается меня, то вся моя деятельность показывает, что я за флаг и гимн», – сказала Загидуллина.

Также она высказалась о ситуации с украинской саблисткой на чемпионате мира.

«До чемпионата мира я была за то, чтобы ехать в любом случае, но ситуация с непожатием руки и изменением вековых правил выбила меня из колеи. Конечно, я осуждаю эту ситуацию.

Сначала показалось, что справедливость восторжествовала и Харлан дисквалифицировали. А все, что случилось днем позже, когда выдали wild card и правила рукопожатия изменились, не очень красиво. Считаю, что это событие было из ряда вон выходящим», – добавила фехтовальщица.

Также Загидуллина отметила, что Игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, не позиционируются как замена Олимпиаде.

«Это нормально, что и другие высказываются против Игр дружбы. Если бы у них было иное мировоззрение, нас бы везде допускали. Но спортсмены поддерживают государство и тренируются. На нас пытаются оказать давление, но мы сильные и победим.

Никто не позиционирует Игры дружбы как замену Олимпиаде, но это отличный вариант. Даже на соревнованиях в Петербурге идет поддержка рублем. Наше правительство делает все, чтобы помочь спортсменам и поддерживать их. Игры дружбы – это хорошая возможность проявить себя. Это не противопоставление Олимпиаде и не делается в одни сроки с ней, поэтому это отличное решение», – подчеркнула спортсменка.

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