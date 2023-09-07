Глава Федерации фехтования России о скандале с Харлан: «Нет смысла посещать международные соревнования, пока ситуация не нормализуется»

Ильгар Мамедов считает, что россиянам не стоит приезжать на международные турниры.

В 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию украинская саблистка победила россиянку , но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

«Международная федерация не предусмотрела, как избежать такой ситуации. Помните, во времена ковида были ограничения, они могли бы это сделать и здесь заранее. Эта ситуация омрачила весь чемпионат мира.

Причем сама международная федерация попросила отправить туда наших спортсменов. Я изначально этого не хотел, понимая, что там никаких результатов не будет. А вы знаете, что наши фехтовальщики много лет достаточно хорошие результаты приносили. Но международная федерация все-таки попросила приехать, чтобы показать, что FIE старается организовать, но в итоге получился скандал. Было понятно, что так будет, все это знали, но ничего не сделали.

Нет никакого смысла посещать эти соревнования, пока ситуация не нормализуется. Сегодня произошел такой скандал, который показал, что никаких международных правил нет, а завтра, не дай бог, случится что-то хуже – физическое насилие, например. Их (спортсменов) никак не защитить на расстоянии. Если такой резонанс на чемпионате мира произошел, то что говорить, когда какой-нибудь турнир будет проходить далеко.

Сейчас деятельность Международного олимпийского комитета показывает – делайте плохо российским нейтральным спортсменам, может быть, тогда у вас будет олимпийская лицензия. Сегодня получилось у Харлан, завтра, может, еще у кого-нибудь получится. В итоге всему миру показали, что нет правил. Были 1,5 часа ругани, а судья в принципе не хотел давать эту черную карточку.

Все равно есть сторонники того, что российские спортсмены должны участвовать даже в таком нейтральном статусе, поэтому не просто так дали черную карточку – это были 1,5 часа переговоров, переписок и только потом вызвали судью. Если бы судья был нормальный, он не отпустил бы Харлан, пока та не пожала руку. Нет же, там все было быстренько сделано, чтобы судья удалился, а потом и сама Харлан через какое-то время», – сказал глава Федерации фехтования России.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе