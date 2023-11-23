«Будет возможность пригласить представителей многих стран на Игры дружбы. Кто не испугается, тот к нам приедет». Мамедов о конгрессе FIE
Глава Федерации фехтования России рассказал о приглашении стран на Игры дружбы.
25 ноября в Шарм-эш-Шейхе пройдет конгресс Международной федерации фехтования (FIE). В повестку включен вопрос о членстве российской организации (ФФР).
«Все члены FIE будут участвовать в этом конгрессе , мы в их числе, туда едем я и Екатерина Кондратьева (представитель международного отдела ФФР – Sports.ru). Ожидаем, что наш вопрос будет рассматриваться, в каком виде, я сказать не могу.
Для нас прежде всего важно общение с президентами различных федераций, чтобы не забывали, что ФФР – одна из ведущих федераций фехтования в мире.
Политики, несмотря на все сложности во взаимоотношениях, общаются с представителями различных стран. Этому же примеру должен следовать и спорт», - рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.
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