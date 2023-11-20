Александр Карелин: «Надеюсь, МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво»
Александр Карелин считает, что МОК и WADA заблуждаются насчет Игр дружбы.
Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в турнире, который пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
«Это череда тенденциозных заблуждений, которые МОК и WADA продолжают пропагандировать.
Я надеюсь, однажды МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво.
Я уверен, что к нам обязательно приедут в гости и мы проведем наши соревнования с большим успехом», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.
ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?
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