Александр Карелин: «Надеюсь, МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво»

Александр Карелин считает, что МОК и WADA заблуждаются насчет Игр дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в турнире, который пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Это череда тенденциозных заблуждений, которые МОК и продолжают пропагандировать.

Я надеюсь, однажды МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво.

Я уверен, что к нам обязательно приедут в гости и мы проведем наши соревнования с большим успехом», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?