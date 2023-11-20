Александр Карелин: «Надеюсь, МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво»

Теги МОК WADA Александр Карелин Политика Игры дружбы Легкая атлетика

Александр Карелин считает, что МОК и WADA заблуждаются насчет Игр дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в турнире, который пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Это череда тенденциозных заблуждений, которые МОК и WADA продолжают пропагандировать.

Я надеюсь, однажды МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво.

Я уверен, что к нам обязательно приедут в гости и мы проведем наши соревнования с большим успехом», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий