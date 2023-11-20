Ренат Лайшев: «Нам никто не помешает провести Игры дружбы. Нельзя просто сидеть и наблюдать за прихотями и двойными стандартами МОК»

Ренат Лайшев уверен в проведении Игр дружбы, несмотря на позицию МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег страны от участия в Играх дружбы-2024, которые состоятся в России.

«Я уверен в том, что Игры дружбы обязательно состоятся. Нам никто не помешает провести эти соревнования. Кто нам может помешать? Ведь все, что мы в России задумывали провести, у нас всегда получалось.

Какие-то страны, возможно, отойдут в сторону, но большинство пойдет дальше и выступит на Играх дружбы. Мы видим, что времена меняются. И руководство нашей страны ищет различные способы проводить международные спортивные мероприятия. Это лучше, чем сидеть и ждать, пока нас (в МОК) пожалеют или примут к себе.

Нам нельзя просто сидеть и наблюдать за прихотями и двойными стандартами МОК, по которым они работают. И их шаги происходят на фоне их озлобленности к нам: из-за того, что мы принимаем какие-то самостоятельные действия.

Мы беспокоимся за судьбы наших талантливых спортсменов, век которых недолог. И предоставляем возможности проявлять себя, как было на Играх дружбы во времена СССР. И ведь после них все страны поняли, что в спорте надо двигаться вместе, на условиях взаимопонимания и без политики», – сказал президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.

WADA вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?