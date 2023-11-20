Ренат Лайшев: «Нам никто не помешает провести Игры дружбы. Нельзя просто сидеть и наблюдать за прихотями и двойными стандартами МОК»

Теги МОК Политика Ренат Лайшев Игры дружбы Единоборства

Ренат Лайшев уверен в проведении Игр дружбы, несмотря на позицию МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег страны от участия в Играх дружбы-2024, которые состоятся в России.

«Я уверен в том, что Игры дружбы обязательно состоятся. Нам никто не помешает провести эти соревнования. Кто нам может помешать? Ведь все, что мы в России задумывали провести, у нас всегда получалось.

Какие-то страны, возможно, отойдут в сторону, но большинство пойдет дальше и выступит на Играх дружбы. Мы видим, что времена меняются. И руководство нашей страны ищет различные способы проводить международные спортивные мероприятия. Это лучше, чем сидеть и ждать, пока нас (в МОК) пожалеют или примут к себе.

Нам нельзя просто сидеть и наблюдать за прихотями и двойными стандартами МОК, по которым они работают. И их шаги происходят на фоне их озлобленности к нам: из-за того, что мы принимаем какие-то самостоятельные действия.

Мы беспокоимся за судьбы наших талантливых спортсменов, век которых недолог. И предоставляем возможности проявлять себя, как было на Играх дружбы во времена СССР. И ведь после них все страны поняли, что в спорте надо двигаться вместе, на условиях взаимопонимания и без политики», – сказал президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.

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5 комментариев

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Alexander2022
Что-то не восприняла флагман твоей школы это заботой о спортсменах и отправила свою роднулечку выступать за других)
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Ирина Иванова
Просили Лайшева? Получите и распишитесь)
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olvl
Спортивный век недолог. Сидеть и ждать у моря погоды, конечно, не надо. Только что делать непонятно, если нас никуда не пускают и к нам не разрешают ехать. Почему этим МОКу и ВАДА всё можно.
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КВАД
На Лайшева совсем не похоже. Он так не разговаривает. Не его стиль, за который мы его и полюбили.)) Кто там эти тексты пишет?
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КВАД
Ответ Ирина Иванова
Просили Лайшева? Получите и распишитесь)
Да, я вспоминал. Но не просил.))
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