Виктор Кровопусков: «Если МОК сделает исключение ради украинки Харлан и простит ее, то в фехтовании наступит хаос»

Виктор Кровопусков предрек хаос в фехтовании из-за решения МОК по украинке Ольге Харлан.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации к «чуткости», а также решил предоставить украинской саблистке Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже. Перед этим спортсменка была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане и пропустила часть соревнований. Но позже ее отстранение было отменено.

«В корне не понимаю заявление МОК по поводу инцидента с участием саблистки Ольги Харлан и Анны Смирновой. Какая может быть чуткость? Правила одинаковы для всех спортсменов. И совершенно не важно, кто какую страну представляет. В спорте равны все, какая бы ситуация в мире ни происходила.

И если МОК сделает исключение ради украинской спортсменки Харлан и простит ее, то в фехтовании наступит хаос. Все зададутся вопросом: а почему тогда для нас не делают подобных исключений? Мы что, находимся на другом уровне? Это будет несправедливо по отношению ко всем остальным.

Ольга вышла на дорожку. А это значит, что она согласна со всеми правилами соревнований. В них четко указано, что после окончания поединка ты должна пожать руку сопернице и отсалютовать. В данном случае украинская саблистка этого не сделала, проявила неуважение. И должна быть за это наказана. Так что судейская коллегия поступила справедливо по отношению к Харлан.

Я ее уважаю, она великая спортсменка, но правила – это основа соревнований. Без них будет полный бардак. Если ты вышла на дорожку, все личные убеждения, в том числе политические, должны оставаться за дорожкой.

Везде говорят о спорте вне политики, но мало кто это соблюдает. Анна Смирнова в этой ситуации показала себя достойно, она действовала вопреки личным убеждениям – так должен поступать каждый спортсмен. Уважать себя и уважать правила», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион Кровопусков.

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