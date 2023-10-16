«Больше менять не буду». София Позднякова вернула девичью фамилию после развода с Константином Лохановым
София Позднякова рассказала, что вернула девичью фамилию.
Позднякова была замужем за российским фехтовальщиком Константином Лохановым.
В феврале 2022-го Лоханов уехал из России в Германию на операцию, а затем в США. Обратно в Россию он решил не возвращаться, после чего пара развелась.
«Позднякова, с возвращением. Больше менять не буду, спасибо», – написала олимпийская чемпионка по фехтованию, показав фото паспорта.
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