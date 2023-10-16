«Больше менять не буду». София Позднякова вернула девичью фамилию после развода с Константином Лохановым

Теги сборная России сборная России жен София Позднякова Константин Лоханов Фехтование

София Позднякова рассказала, что вернула девичью фамилию.

Позднякова была замужем за российским фехтовальщиком Константином Лохановым.

В феврале 2022-го Лоханов уехал из России в Германию на операцию, а затем в США. Обратно в Россию он решил не возвращаться, после чего пара развелась. 

«Позднякова, с возвращением. Больше менять не буду, спасибо», – написала олимпийская чемпионка по фехтованию, показав фото паспорта. 

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3 комментария

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David Rigert
да. на такую фамилию обратно не стоит возвращаться.
+4
0
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Сергей Орлов
И жахнула малиновый фраппе.
+3
0
+3
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