Позднякова о разводе с мужем: «Бывало, вставала утром и думала: «Все, собираюсь в США». Но папа же меня просто из жизни вычеркнул бы»

Теги Станислав Поздняков сборная России жен сабля София Позднякова Константин Лоханов Фехтование

София Позднякова рассказала о разводе с мужем, который уехал в США.

Позднякова была замужем за российским фехтовальщиком Константином Лохановым. В феврале 2022-го Лоханов уехал из России в США.

– Он уехал в США, ваша пара распалась, хотя наверняка звал тебя с собой. Почему не согласилась?

– Потому что, взвесив все «за» и «против», поняв, что для меня значат семьи – своя, фехтовальная, церковная, поняла: просто не могу. Мы очень долго обсуждали эту тему, я в какой-то день проснулась и поняла, что решение принято – не еду. 

– Оно автоматом сопровождалось тем, что вы расстаетесь и разводитесь?

– Да. А как по-другому? Какие-то другие варианты, жизнь на две страны мы не рассматривали. Почему вообще так получилось? Костя уехал на операцию в Германию, в феврале 2022-го, обострилась международная обстановка. Мы решили, что в ходе восстановления он поживет там, потому что непонятно, что происходит с авиарейсами.

За три месяца, что не виделись, и отношения стали портиться, и я какие-то моменты пересмотрела. Редко ошибаюсь в важных шагах. Утром просыпаюсь и понимаю, что все для себя определила. Позвонила Косте, сказала, что не поеду. И добавила: «Зачем тогда продолжать, создавать какую-то видимость?»

В целом супруг согласился, хотя еще были моменты, продолжались какие-то уговоры… Но я оставалась тверда: «Кость, это бесполезно. Если бы ты хотел поговорить и выработать общую позицию, то приехал бы. А ты не приехал». Больше в России не появлялся ведь – отправился 22 февраля прошлого года на лечение, а потом оттуда в Штаты. Все контакты – по телефону. 

– Неприятная тема, но не могу не спросить. Как ты переживала все это и в эмоциональном плане, и с точки зрения бюрократических вопросов?

– Не люблю, когда надо мной висит какое-то незаконченное дело. Лучше быстрее все закончу, вычеркну из плана – и все. Здесь вопрос документов подвис, конечно, и очень надолго. Ты просто находишься в состоянии ожидания, ускорить процесс не в силах.

Бумаги должны прийти, пройти определенные процедуры, и только потом получаешь официальный развод. Что касается чувств, любви – был момент, когда мы не понимали, куда деться. Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе (главе ОКР Станиславу Позднякову – Sports.ru)… Он же меня просто из жизни вычеркнет.

– Представляла его лицо?

– Конечно – и сразу плохо становилось. Потом на следующий день такие мысли: «Так, остаюсь здесь, родители, семья – это важно для меня». Вот период, когда находишься в подвешенном состоянии – это не очень.

А как только приняла решение – все, закрыла вопрос. И, как я уже сказала, произошла какая-то переоценка ценностей. Просто поняла, что мы разные и от жизни тоже хотим разного, смотрим на нее в разных же направлениях. И, как бы грустно это ни звучало, наверное, пытались все это создать.

Может, у Кости другое мнение. Раньше не поднимала эту тему нигде, не комментировала ее, он – тоже. Так случилось, потому что так должно было случиться. Считаю, что в нашей жизни все неслучайно. У него свой путь, у меня – свой.

Какое-то время мы прошли вместе, из него вычленили положительные моменты, чему-то научились. Не хочу сказать, что все было ужасно и впустую. Нет! Я ему за многие вещи благодарна и рада, что в моей жизни прошел такой этап – меня сформировал, чему-то научил. Теперь я разведенка.

– Твой отец достаточно резко усомнился в мужских качествах Кости, назвав его «испуганным любителем малинового фраппе и желтых самокатов». А как изначально к нему относился?

– Папа у меня компанейский, достаточно общительный и открытый человек. Они не дружили, но и не находились в контрах. Какие-то совместные мероприятия – все участвовали, без натянутых улыбок. Некой магии не случилось, но ее и не могло, наверное, быть.

Отец и Костя в чем-то похожи, и я видела в супруге то, что в папе, который просто в свое время с уважением отнесся к моему выбору: «Твоя жизнь – ты и занимайся».

– А потом, когда ты сказала семье, что разводишься, какой стала реакция?

– Ну, сказать, что папа расстроился, – это самое мягкое. Для него это тоже ситуация, вызвавшая переживания. Все-таки первая дочь… Помню, мы танцевали на свадьбе и отец говорил: «Представляешь, утром просыпаюсь, а тебя нет в нашей квартире…» Я целый день не плакала – а тут разрыдалась.

Это эмоциональный момент с точки зрения отношений отца и дочери. Не представляю, что происходило бы со мной, если бы с моим ребенком произошло то же самое. Конечно, потом все выдохнули и поняли – да, лучше так. Для всех.

Что для Кости – насколько знаю, у него все хорошо складывается, работает тренером в Штатах, у него есть ученики. Рада, что у него все там устроилось. Каждый должен быть на своем месте. Вот я – на своем. Он – вроде бы тоже, но точно не могу сказать, вопрос в лоб не задавала. И родители рады, что я не уехала. Сейчас это стало бы катастрофой.

– Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова так высказалась о вашей ситуации: «Мужей бывает много, а Родина – одна». Как прокомментируешь?

– Есть еще такой момент. Мне составляли натальную карту и пришли к такому выводу: «Вам очень на пользу пошел бы переезд в плане раскрытия своего потенциала, но вы так любите Родину, что не сможете уехать».

И через год случилась вся эта ситуация. Ну, много мужей мне не надо, еще одного, наверное. Безусловно, хочу семью, но если мы говорим о Родине, о месте, к которому ты привязан… Безусловно, для меня это очень важно. Я там, где я есть, и хочу быть полезной для своей страны, – рассказала двукратная олимпийская чемпионка в интервью Алле Шишкиной.

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57 комментариев

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mariofrank08
Что же за папа такой, для которого так легко вычеркнуть дочь из жизни?
+107
-8
+99
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Aleksey Yashin
"Мне составляли натальную карту"

Такое надо в начале статьи писать, чтобы дальше не тратить на неё время
+83
-2
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Пользователь заблокирован
Церковная семья🤦
+66
-4
+62
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ildark
Читаю и мерзко. Сделали из мужика предателя родины, а он просто хотел дальше жить и заниматься любимым делом, а не на сцене скакать в поддержку сами знаете кого.
+47
-4
+43
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Чёрный Доу
Церковная семья, натальная карта.... Да я бы сказал что Константину повезло!
+41
-2
+39
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isotope_
Ответ mariofrank08
Что же за папа такой, для которого так легко вычеркнуть дочь из жизни?
да и что за жена такая, которая выбирает между мужем и отцом...
+42
-4
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Олег Мохов
папа у нее конечно же редкостный фанат сво
+38
-3
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Павел Мельников
Папаше при таком кресле просто не хотелось спекуляций на тему "дочь в США", поэтому он так резко себя и повел. Уехавшие дети высокопоставленных чиновников - это уже целый сериал.
+36
-2
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Олег Акимов
"случилась вся эта ситуация"
--------------------
Что за ситуация случилась?
+26
-3
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Сергей Орлов
Ответ заблокированному пользователю
Церковная семья🤦
С натальными картами при этом)
+22
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aalto
папа показался перспективнее
+21
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Дмитрий Джи
Ответ Олег Мохов
папа у нее конечно же редкостный фанат сво
и сказочный
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Пётр Смирнов
1. Церковная семья. Тут так сказано, словно по приезде в США всех заставляют отказываться от своей религии и принимать католичество. Странно звучит
2. Папа, конечно, огонь. Развелись ребята, а он парня оскорблять начал. В чём смысл?
3. Сначала сама говорит, что вместе решили, чтобы не прилетал из-за проблем с рейсами, а потом уже обвиняет парня в том, что тот не стал прилетать. Женская логика
+17
-2
+15
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Melnikov1968
Насчет вычеркнуть из жизни, это больше вопрос к папе. Именно к папе,а не к Президенту НОК. Если ты готов вычеркнуть свою дочь из жизни, только потому, что она уезжает в Штаты, значит ты плохой отец и тебе важнее государственный пост, чем жизнь своего ребенка. Здесь выбор. Поздняков держится за свою должность, что по-человечески, вполне об’яснимо.
+18
-3
+15
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Гуго Капет
Чиновники - народ такой, ради интересов государя могут и от собственных детей отказаться. Какое-то время назад от дочери отказался сенатор, чью фамилию уже забыл. Сегодня вот Позднякова поведала о своем отце.
Все-таки, как оказывается, в нашем свободном демократическом обществе, ж... президента любят больше, чем своих детей.
+13
-2
+11
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пашу
Лоханов в этой истории выглядит максимальным бенефициаром: может вдоволь накататься на желтом самокате, пить малиновый фраппе, не пересекаясь при этом ни с церковной, ни в чиновничьей семьёй и даже не следуя ничьей натальной карте.
+10
-2
+8
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Artmann
Ответ mariofrank08
Что же за папа такой, для которого так легко вычеркнуть дочь из жизни?
Обычный чиновник.
+7
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Сергей Орлов
Ответ Чёрный Доу
Церковная семья, натальная карта.... Да я бы сказал что Константину повезло!
100%
+6
-1
+5
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Сергей Орлов
Ответ Гуго Капет
Чиновники - народ такой, ради интересов государя могут и от собственных детей отказаться. Какое-то время назад от дочери отказался сенатор, чью фамилию уже забыл. Сегодня вот Позднякова поведала о своем отце. Все-таки, как оказывается, в нашем свободном демократическом обществе, ж... президента любят больше, чем своих детей.
Исаков его фамилия. До конца жизни будет с этим позором ходить.
+6
-2
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Veld
забудь про своего папу (с) Жирик
+5
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Haman
С учетом того, что компромисс не был найден, видимо, оба поняли, что не любят друг друга и вместе быть не хотят. Вот и всё.
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Pikachu Pikachu
Бывший муж куда тактичнее прокомментировал ситуацию
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Сиськи Маши Макаровой
Не знаю, кто такой Костя, но он тут выглядит единственным адекватным
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4 shizzle ma nizzle
натальная карта таро в ретроградном меркурии
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Сергей Орлов
Ответ Aleksey Yashin
"Мне составляли натальную карту" Такое надо в начале статьи писать, чтобы дальше не тратить на неё время
Точно)
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