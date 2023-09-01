Галина Горохова: «Я бы ни за что не согласилась на нейтральный статус. Отстранение наших спортсменов – большой проект Запада»

Теги сборная России сборная России жен ФФР FIE Галина Горохова Фехтование

Олимпийская чемпионка по фехтованию назвала отстранение россиян проектом Запада.

«Я бы ни за что не согласилась на нейтральный статус. Отстранение наших спортсменов – это большой проект Запада. Раньше никого не волновало, если кто-то не хотел с нами соревноваться. Сейчас должен быть такой же подход, не хотите соревноваться – не надо.

Если бы спортсменов и федерации дисквалифицировали за отказ участвовать в соревнованиях, они бы быстро перестали устраивать эти акции, все бы моментально успокоились. Если говорить о фехтовании в частности, то у нас очень авторитетная федерация, многие члены международной федерации проголосовали за то, чтобы мы участвовали.

Многие европейские страны голосовали против, но там ведь много стран, в которых фехтование не развивается, и их представители при этом принимают решения. Те же прибалты, которые голосуют против нас, – они ведь выросли благодаря нашей поддержке.

Я много сил приложила к развитию шпаги в Эстонии, мы им много помогали, наши тренеры с ними работали, им давали в СССР проводить крупные соревнования, а теперь они везде кричат против нас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка (1960, 1968, 1972) по фехтованию Галина Горохова.

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