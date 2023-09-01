Галина Горохова: «Я бы ни за что не согласилась на нейтральный статус. Отстранение наших спортсменов – большой проект Запада»

Олимпийская чемпионка по фехтованию назвала отстранение россиян проектом Запада.

«Я бы ни за что не согласилась на нейтральный статус. Отстранение наших спортсменов – это большой проект Запада. Раньше никого не волновало, если кто-то не хотел с нами соревноваться. Сейчас должен быть такой же подход, не хотите соревноваться – не надо.

Если бы спортсменов и федерации дисквалифицировали за отказ участвовать в соревнованиях, они бы быстро перестали устраивать эти акции, все бы моментально успокоились. Если говорить о фехтовании в частности, то у нас очень авторитетная федерация, многие члены международной федерации проголосовали за то, чтобы мы участвовали.

Многие европейские страны голосовали против, но там ведь много стран, в которых фехтование не развивается, и их представители при этом принимают решения. Те же прибалты, которые голосуют против нас, – они ведь выросли благодаря нашей поддержке.

Я много сил приложила к развитию шпаги в Эстонии, мы им много помогали, наши тренеры с ними работали, им давали в СССР проводить крупные соревнования, а теперь они везде кричат против нас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка (1960, 1968, 1972) по фехтованию Галина Горохова.