«Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Советую им самим не оказаться в этой команде». Поздняков – на предложения включить российских спортсменов в сборную беженцев
Глава ОКР назвал неприемлемой идею о российских спортсменах в команде беженцев.
– На международном форуме спортсменов МОК звучали мнения, что российские спортсмены должны покинуть страну и выступать за сборную беженцев.
– Это заявление неприемлемо. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Советую им самим не оказаться в этой команде, – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
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