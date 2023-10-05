«Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Советую им самим не оказаться в этой команде». Поздняков – на предложения включить российских спортсменов в сборную беженцев

Глава ОКР назвал неприемлемой идею о российских спортсменах в команде беженцев.

– На международном форуме спортсменов МОК звучали мнения, что российские спортсмены должны покинуть страну и выступать за сборную беженцев.

– Это заявление неприемлемо. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Советую им самим не оказаться в этой команде, – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.