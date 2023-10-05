«Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Советую им самим не оказаться в этой команде». Поздняков – на предложения включить российских спортсменов в сборную беженцев

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Олимпийская сборная беженцев Фехтование

Глава ОКР назвал неприемлемой идею о российских спортсменах в команде беженцев.

– На международном форуме спортсменов МОК звучали мнения, что российские спортсмены должны покинуть страну и выступать за сборную беженцев.

– Это заявление неприемлемо. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Советую им самим не оказаться в этой команде, – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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14 комментариев

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olvl
Извините за оффтоп, но там девочки катают, с трикселями. Настя Марасанова на 205 накатала. А ветки даже нет. Можно, конечно, и в других местах обсудить.
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+6
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opty
Ответ olvl
Извините за оффтоп, но там девочки катают, с трикселями. Настя Марасанова на 205 накатала. А ветки даже нет. Можно, конечно, и в других местах обсудить.
Спортивные новости вообще на спортсру нынче оффтоп. Вот если бы там скандалчик какой случился - тогда другое дело...
+4
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+4
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Serg Sto
Ответ Albert Bagautdinov
Комментарий удален модератором
Много политики в спортс.ру. с одной стороны интересно,с другой хотелось бы без подобного в спорте,народ на зрелища и хлеб бежит от нее..ВЦИОМ жаловался.70 процентов индиффирентно...раньше 10 тока
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Марьяж
там пол страны в беженцах. хотя нет. статус так и не получили. поедут домой восстанавливать неньку. или в окоп.
+3
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Serg Sto
Ответ Viks
– Это заявление неприемлемо. --- Кому неприемлемо? - Подполковник не в курсе, что за спортсменов-беженцев платит МОК: и билеты и проживание.
Так это...декларацию о нейтрализации ,обязательную к подписанию озвучьте то?чо попусту огород городить,вот рф-тенисисты ее подписал и ничо вроде..патриоты
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olvl
Ответ opty
Спортивные новости вообще на спортсру нынче оффтоп. Вот если бы там скандалчик какой случился - тогда другое дело...
Я заметила. Очень и очень жаль.
+1
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Albert Bagautdinov
Комментарий удален модератором
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Serg Sto
Ответ Serg Sto
Так это...декларацию о нейтрализации ,обязательную к подписанию озвучьте то?чо попусту огород городить,вот рф-тенисисты ее подписал и ничо вроде..патриоты
Уже доложили раньше об этом.типа никчемная бумажка,не стоит даже чернил на подписи
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Serg Sto
Ответ Железная Леди
Они плохо знают нашу страну.
Британию?
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Железная Леди
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Ответ Serg Sto
Британию?
Шутить изволите?
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