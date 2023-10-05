Станислав Поздняков: «Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже»

Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены могут пропустить ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

«Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже.

ОКР (Олимпийский комитет России) не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года», – сказал президент ОКР Поздняков.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит