Станислав Поздняков: «Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Станислав Поздняков считает, что российские спортсмены могут пропустить ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

«Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже.

ОКР (Олимпийский комитет России) не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года», – сказал президент ОКР Поздняков.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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29 комментариев

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Olga.t
Не видеть ни одного россиянина на Олимпиаде - мечта и цель Позднякова.
И он активно этого добивается.
+29
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milan_lia
А видит ли он себя на должности Президента ОКР, если мы не собираемся участвовать в Играх еще лет 10-15-20?
+12
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Сергей
Посмотрим как они все в воздухе переобуются когда Вова скажет, что он то видит
+6
-1
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Wiley Fox
Исинбаева там будет точно. Может быть, с факелом даже побежит

Она и олимпионик, и россиянка
+5
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thelittlecreature
Потенциально, хотелось бы не видеть Позднякова на должности президента ОКР в 2024 году
+4
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Uriy walmart
Ответ Olga.t
Не видеть ни одного россиянина на Олимпиаде - мечта и цель Позднякова. И он активно этого добивается.
Притом всеми способами)
+4
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Андрей Лубянков
Теннисисты там скорее всего будут
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RomanKan
Какой позор такое сказать. Он даже не понимает. Тошнит от нашей власти
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Kranmeister
"Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже Нужны — как в бане пассатижи".
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S.Graf
Как в том анекдоте: потенциально - мы миллионеры, а по факту ....
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Железная Леди
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Да будут там несколько федераций и он это прекрасно знает.
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TennisForever
Ответ Гекдениз Кардениз
учитывая что он с белыми тряпками возил сборную на последние Олимпиады все эти возгласы несогласия просто вызывают смех
Он возил,потому как по другой причине отстранили спортсменов тогда,пришлось под нейтральным флагом выступать?а сейчас за что ,спортсмены воюют ?
Тогда и немцев надо было отстранят на полвека за 27 млн душ .
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Гекдениз Кардениз
Ответ Сергей
Посмотрим как они все в воздухе переобуются когда Вова скажет, что он то видит
учитывая что он с белыми тряпками возил сборную на последние Олимпиады все эти возгласы несогласия просто вызывают смех
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TennisForever
Ответ Wiley Fox
Исинбаева там будет точно. Может быть, с факелом даже побежит Она и олимпионик, и россиянка
С испанским теперь флагом побежит.
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Гекдениз Кардениз
Ответ milan_lia
А видит ли он себя на должности Президента ОКР, если мы не собираемся участвовать в Играх еще лет 10-15-20?
смысл его должности ? свадебный генерал
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TennisForever
Radovan а хохлы ,ответят за Донбасс,Луганск,за Одессу ?
Вы считаете спортсмены воюют ?
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TennisForever
Сыкловтый ,спортс,а хохлоботов комменты висят.
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Gelios77
в целом правильно, под белой тряпкой российские спортсмены выступать не должны. Под белой тряпкой спортсмены без страны, без Родины и без достоинства. Об белую тряпку и ноги вытереть не зазорно и об тех кто под ней стоит
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IrbIS
Гутцайт сломал психику поздняка...печально
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Владимир Шешко
поднимем ему веки?
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TennisForever
Хохлы как всегда больше негодуют .
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Koulmann
Зато сколько русских чиновников и их родственников видно в Париже реально)
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TennisForever
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Katerina Sunny
ОКР делает и от себя, чтобы этого не произошло.
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