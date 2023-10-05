Станислав Поздняков: «Санкции в отношении нашего спорта незаконные, при этом уже не первый год бьют бумерангом по целостности и репутации МОК»

Станислав Поздняков заявил, что санкции «бьют бумерангом» по репутации МОК.

«Мы (спортивное сообщество России) солидарны, исхожу из нашего регулярного обсуждения текущей ситуации. Это единственный возможный противовес продолжающимся попыткам расколоть российский спорт и общество на подходящих, недопущенных, сменивших спортивное гражданство и так далее.

Санкции в отношении нашего спорта безосновательные и незаконные, при этом уже не первый год бьют бумерангом по целостности и репутации Международного олимпийского комитета (МОК), его истинной миссии, самодостаточности и политической независимости.

Нынешние рекомендации вредоносные, а единственный вариант – вернуть статус-кво, который существовал до того, как они были впопыхах введены в феврале 2022 года», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит