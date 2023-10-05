Станислав Поздняков: «Санкции в отношении нашего спорта незаконные, при этом уже не первый год бьют бумерангом по целостности и репутации МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Водные виды

Станислав Поздняков заявил, что санкции «бьют бумерангом» по репутации МОК.

«Мы (спортивное сообщество России) солидарны, исхожу из нашего регулярного обсуждения текущей ситуации. Это единственный возможный противовес продолжающимся попыткам расколоть российский спорт и общество на подходящих, недопущенных, сменивших спортивное гражданство и так далее.

Санкции в отношении нашего спорта безосновательные и незаконные, при этом уже не первый год бьют бумерангом по целостности и репутации Международного олимпийского комитета (МОК), его истинной миссии, самодостаточности и политической независимости.

Нынешние рекомендации вредоносные, а единственный вариант – вернуть статус-кво, который существовал до того, как они были впопыхах введены в феврале 2022 года», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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12 комментариев

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rdyabin@icloud.com
Типичный путинский чинуша: несет абсолютно популистский бессмысленный бред.
+20
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Viks
"Санкции в отношении нашего спорта незаконные" --- Законные. МОК не нарушил никакого Закона никакой страны.
--- МОК и все спорторганизации живут не по Законам, а по своим Правилам - сами их приняли, сами могут их изменять, сами могут выкинуть из своей среды любого неугодного им члена.
+8
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Айвенго
Как ты задрал уже своим нытьем.
+6
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Wiley Fox
Незаконные, да

Поэтому ОКР, включив днр, лнр, Херсонскую и запорожскую области, выстрелил себе в голову
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Diamond house
тотесть всё остальное, что происходит с Россией законно, а бан не законен?
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Alexander2022
Сюр, когда российские чиновники упоминают слово "закон".
+3
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Кондаша42
Что незаконно? Ещё раз хочу услышать, что именно является незаконным? Ты это украинским спортсменам скажи, например из Шахтера Донецк.
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Олег Акимов
Каким образом они бьют по МОК? Мне кажется, мы сильно переоцениваем важность страны для мирового спорта.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Я уж подумал, что Спортс уже Гачислава начал цитировать.
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Radovan
Ответ TennisForever
Организация которая 9 лет сотрудничала с нацистами,что хорошего на сегодняшний день они сделали? Они просто разваливали олимпийское движение. Сотрудничество с нацистами пытались скрывать,не говорили об этом. Всё же,после окончания войны,МОК официально пришлось извиняться за сотрудничество с нацисткой Германией,всё равно это им не помешало в 2020-м выпустить позитивный ролик о Берлинской Олимпиаде-1936😭 Так и сейчас,это организация сотрудничает с тем же коллективным Западом,который был тогда союзником Гитлера. Давно уже надо разогнать это шайку. Не удивлюсь,если скоро уже и китайских спортсменов начнут заставлять выступать под нейтральным флагом,африканцев,это колониальное мышление Запада будет впереди всей Вселенной. А представьте на секунду,сколько допинг спортсменов найдут во всех этих западных странах,если реально это начнут проверять,Америка будет лидером,как всегда ,они впереди всей Вселенной .
так олимпийский комитет и с совком сотрудничал, олимпиаду отдал в разгар холодной войны, или это решили не вспоминать, в повесточку про вечную борьбу с коллективным западом не вмещается?))
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