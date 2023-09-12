Яна Егорян об Олимпиаде-2024: «Мне кажется, нас не допустят. И дело не в конфликте между Россией и Украиной, а в конкуренции – мы всем надоели»

Двукратная чемпионка Игр Яна Егорян не верит в допуск до Олимпиады-2024.

– Я чувствую, что в могу выиграть. Но знаешь, когда ты сидишь в закрытой стране и тебя не выпускают, можно говорить все, что угодно. Мне 29 лет, и я сейчас не понимаю, как выиграла Олимпиаду в 22. Что я сейчас знаю о фехтовании и что тогда – это небо и земля. Я заново научилась фехтовать после рождения ребенка.

Есть несколько спортсменов, которым дали нейтральный статус. А у меня нет такой возможности.

Мне кажется, что мы никуда не полетим. Нас не допустят. И дело не в конфликте между Россией и Украиной, дело в обычной конкуренции: мы самые сильные фехтовальщики в мире, мы всем уже надоели. Надоело, что мы постоянно выигрываем.

– Почему ты не связываешь это именно с конфликтом?

– Потому что за последние 20 лет много конфликтов было между разными странами. Может быть, не настолько глобальные, но они были, и все заканчивалось тем, что определенные люди между собой не фехтовали. Где вот этот кодекс, что спорт вне политики? Вся Европа нам говорит, что все люди равны, у нас нет черных, белых и красных, мы все одинаковые. Но когда дело касается России – тут можно все.

– Если бы тебе предложили выступать за другую страну, как бы ты отреагировала?

– Мне уже предлагала Армения. Я отказалась, потому что нужно уважать место, которое дает тебе блага и возможности. Я приехала в Россию маленькой девочкой, которая получила бесплатное образование, бесплатно занималась фехтованием. Ну, вот приеду я в Армению, и что? Ни фехтовального зала, ни тренеров, ни спортсменов, с которыми я буду тренироваться.

Просто приехать, начать выступать и обосраться на соревнованиях – кому это надо? Ни Армении, ни мне не надо.

– Ты готова поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе?

– Можно отвечать с разных позиций. Как спортсмен – с легкостью готова. Потому что это моя работа, это то, от чего я получаю удовольствие, – сказала в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?