Станислав Поздняков: «Когда узнал, что наши спортсмены отправятся на ЧМ по фехтованию, подумал: «Бедные люди». В итоге они и остались пострадавшими»
Глава ОКР Станислав Поздняков назвал ошибкой поездку российских фехтовальщиков на ЧМ.
В июле на чемпионате мира в Милане украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать после поединка руку россиянке Анне Смирновой.
Позже отстранение было отменено, а Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинке квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в качестве исключения.
— Когда я узнал, что наши спортсмены отправятся на чемпионат мира, подумал: «Бедные люди». В итоге они и остались пострадавшими.
— Когда спортсмен демонстративно выступает с политическим жестом, всячески это подчеркивает и получает личный допуск на Олимпиаду, это серьезный прецедент?
— Личный допуск на Олимпиаду — явный перебор. Это называется: «МОК выбрал сторону конфликта», это абсолютно неприемлемо. Считаю такое решение одной из величайших ошибок Томаса Баха, как фехтовальщика в том числе.
— Вас задело, что эта ситуация случилась именно в фехтовании?
— Меня задело, что финальное решение принимал фехтовальщик. Именно по духу своего вида спорта я это не понимаю и понять не могу. Возможно, у Баха будет какое-то объяснение... Другое дело, если бы я оказался на дорожке и проиграл этот бой — я бы собрался и ушел.
— У нас возник тот же вопрос: надо ли было нашей спортсменке ждать?
— Не жмет руку — ну и до свидания. Это еще раз убеждает меня в том, что самой главной ошибкой была сама поездка в Италию. Спортсмены оказались неподготовленными с точки зрения достижения какого-либо результата, да еще и дали возможность пропиариться так, что даже спустя столько времени наши оппоненты до сих пор пляшут, – сказал Поздняков.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Начинать СВО - не ошибка.
Так и запишем