Станислав Поздняков: «Когда узнал, что наши спортсмены отправятся на ЧМ по фехтованию, подумал: «Бедные люди». В итоге они и остались пострадавшими»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР сборная России сборная России жен Томас Бах Спорт-Экспресс Фехтование

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал ошибкой поездку российских фехтовальщиков на ЧМ.

В июле на чемпионате мира в Милане украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать после поединка руку россиянке Анне Смирновой.

Позже отстранение было отменено, а Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинке квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в качестве исключения.

— Когда я узнал, что наши спортсмены отправятся на чемпионат мира, подумал: «Бедные люди». В итоге они и остались пострадавшими.

— Когда спортсмен демонстративно выступает с политическим жестом, всячески это подчеркивает и получает личный допуск на Олимпиаду, это серьезный прецедент?

— Личный допуск на Олимпиаду — явный перебор. Это называется: «МОК выбрал сторону конфликта», это абсолютно неприемлемо. Считаю такое решение одной из величайших ошибок Томаса Баха, как фехтовальщика в том числе.

— Вас задело, что эта ситуация случилась именно в фехтовании?

— Меня задело, что финальное решение принимал фехтовальщик. Именно по духу своего вида спорта я это не понимаю и понять не могу. Возможно, у Баха будет какое-то объяснение... Другое дело, если бы я оказался на дорожке и проиграл этот бой — я бы собрался и ушел.

— У нас возник тот же вопрос: надо ли было нашей спортсменке ждать?

— Не жмет руку — ну и до свидания. Это еще раз убеждает меня в том, что самой главной ошибкой была сама поездка в Италию. Спортсмены оказались неподготовленными с точки зрения достижения какого-либо результата, да еще и дали возможность пропиариться так, что даже спустя столько времени наши оппоненты до сих пор пляшут, – сказал Поздняков

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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5 комментариев

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Savardus
Ехать в Италию - ошибка
Начинать СВО - не ошибка.

Так и запишем
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Классный руководитель
человек живет явно с дыркой в голове
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Olga.t
Для Позднякова сейчас "чем хуже для российских спортсменов, тем лучше для государства"?? Какое извращённое сознание для чиновника высокого уровня, который должен защищать интересы спортсменов, а радуется тому, что что-то у них не сложилось.
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Николай Козлов
Ответ Классный руководитель
человек живет явно с дыркой в голове
Почему с дыркой в голове? Он то неплохо устроился. Скорее он живет с дыркой в совести.
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Николай Козлов
"Это еще раз убеждает меня в том, что самой главной ошибкой была сама поездка в Италию. ... На их месте должен был оказаться я!" (С)
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