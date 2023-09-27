Станислав Поздняков: «Когда узнал, что наши спортсмены отправятся на ЧМ по фехтованию, подумал: «Бедные люди». В итоге они и остались пострадавшими»

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал ошибкой поездку российских фехтовальщиков на ЧМ.

В июле на чемпионате мира в Милане украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать после поединка руку россиянке Анне Смирновой.

Позже отстранение было отменено, а Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинке квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в качестве исключения.

— Когда я узнал, что наши спортсмены отправятся на чемпионат мира, подумал: «Бедные люди». В итоге они и остались пострадавшими.

— Когда спортсмен демонстративно выступает с политическим жестом, всячески это подчеркивает и получает личный допуск на Олимпиаду, это серьезный прецедент?

— Личный допуск на Олимпиаду — явный перебор. Это называется: « выбрал сторону конфликта», это абсолютно неприемлемо. Считаю такое решение одной из величайших ошибок , как фехтовальщика в том числе.

— Вас задело, что эта ситуация случилась именно в фехтовании?

— Меня задело, что финальное решение принимал фехтовальщик. Именно по духу своего вида спорта я это не понимаю и понять не могу. Возможно, у Баха будет какое-то объяснение... Другое дело, если бы я оказался на дорожке и проиграл этот бой — я бы собрался и ушел.

— У нас возник тот же вопрос: надо ли было нашей спортсменке ждать?

— Не жмет руку — ну и до свидания. Это еще раз убеждает меня в том, что самой главной ошибкой была сама поездка в Италию. Спортсмены оказались неподготовленными с точки зрения достижения какого-либо результата, да еще и дали возможность пропиариться так, что даже спустя столько времени наши оппоненты до сих пор пляшут, – сказал .

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