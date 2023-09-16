Станислав Поздняков: «Мы регулярно общаемся с главами международных федераций. Детали не могу раскрывать»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Томас Бах Фехтование

Глава ОКР заявил о регулярном взаимодействии с международными федерациями.

«Мы регулярно общаемся с главами международных федераций. Детали этого я не могу раскрывать.

Последний раз, когда я общался с Бахом (главой Международного олимпийского комитета – Sports.ru)? В декабре прошлого года на Олимпийском саммите», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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2 комментария

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Viks
Брешет. Поздняков не нужен никому. А международным федерациям не нужны разговоры с Олимпийским комитетом России.
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olvl
А что за секреты такие? Не в разведке же служат.
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