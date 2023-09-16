Станислав Поздняков: «Мы регулярно общаемся с главами международных федераций. Детали не могу раскрывать»

Глава ОКР заявил о регулярном взаимодействии с международными федерациями.

«Мы регулярно общаемся с главами международных федераций. Детали этого я не могу раскрывать.

Последний раз, когда я общался с Бахом (главой Международного олимпийского комитета – Sports.ru)? В декабре прошлого года на Олимпийском саммите», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?