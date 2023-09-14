Станислав Поздняков: «Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым»
Станислав Поздняков высказался против бойкота Олимпийских игр.
Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
«Бойкот – это путь в никуда. История 1980 и 1984 годов показала, что бойкот Олимпийских игр не принес никому никаких дивидендов, это не остановило политику.
Среди пострадавших оказались лишь спортсмены, и одним из главных пострадавших стал нынешний глава МОК (Томас Бах – Sports.ru) – будучи чемпионом мира 1979 года, в 1980 году он не смог приехать на Игры в Москву. Безусловно, это трагедия для многих поколений спортсменов.
Что нам делать? Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым», – сказал Поздняков.
Но называть современную Россию цивилизованным демократическим государством - это очень похоже на издевательство. Это какая-то насмешка над теми, кого сейчас преследуют и сажают.
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Мы точно живем в одной стране?
P.S. С отношением Позднякова к бойкоту согласен полностью. Но про цивилизованное демократическое государство - это уж слишком...
Бу-га-га. А мы?