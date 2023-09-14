Станислав Поздняков: «Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым»

Станислав Поздняков высказался против бойкота Олимпийских игр.

Слова главы Олимпийского комитета России ( ) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

«Бойкот – это путь в никуда. История 1980 и 1984 годов показала, что бойкот Олимпийских игр не принес никому никаких дивидендов, это не остановило политику.

Среди пострадавших оказались лишь спортсмены, и одним из главных пострадавших стал нынешний глава ( – Sports.ru) – будучи чемпионом мира 1979 года, в 1980 году он не смог приехать на Игры в . Безусловно, это трагедия для многих поколений спортсменов.

Что нам делать? Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым», – сказал Поздняков.