Станислав Поздняков: «Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Томас Бах Лос-Анджелес-1984 Политика Москва-1980 Легкая атлетика

Станислав Поздняков высказался против бойкота Олимпийских игр.

Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

«Бойкот – это путь в никуда. История 1980 и 1984 годов показала, что бойкот Олимпийских игр не принес никому никаких дивидендов, это не остановило политику.

Среди пострадавших оказались лишь спортсмены, и одним из главных пострадавших стал нынешний глава МОК (Томас Бах – Sports.ru) – будучи чемпионом мира 1979 года, в 1980 году он не смог приехать на Игры в Москву. Безусловно, это трагедия для многих поколений спортсменов.

Что нам делать? Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым», – сказал Поздняков.

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21 комментарий

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minskiy
А в какой стране живёт Станислав?
+28
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antineutrino
как это прекрасно коррелирует с соседней новостью про уголовку Савина!
+20
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haymaker
Ответ Джанлука Нальюка
В стране единорогов
Единоросов
+10
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Ебздрогыч
Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым товарищ майор
+10
-1
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Джанлука Нальюка
Ответ minskiy
А в какой стране живёт Станислав?
В стране единорогов
+9
0
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Katerina Sunny
Это юмор у Позднякова такой?
+9
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Skyolker
Мы походу в разных государствах живем :). Кто-то живет в параллельной вселенной.
+8
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Beriya
кто дал ему микрофон в рот, он же бередит
+6
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krokodilych
Ответ L1berty
Я не пойму. Чувак высказался, что нужно пускать спортсменов под нейтральным флагом на олимпиаду. И получил хейт в комментах. Ему нужно было выступить за бойкот? Или это обычная реакция пользователей на все, что он говорит независимо от смысла сказанного?
Видите ли, вот лично я полностью согласен с Поздняковым в том, что касается бойкота Олимпиады. Тут он прав на все сто.

Но называть современную Россию цивилизованным демократическим государством - это очень похоже на издевательство. Это какая-то насмешка над теми, кого сейчас преследуют и сажают.
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Ебздрогыч
Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, а все остальные страны нам просто завидуют!
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Лиана
Ответ minskiy
А в какой стране живёт Станислав?
Может в Швейцарии?
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sabur
Ответ minskiy
А в какой стране живёт Станислав?
Тоже сначала подумал, что он не тут. Но он использует слово "мы". С семьей? Но нет, дочь то его развелась, чтобы в США не жить. Значит просто забыл тоже про таблетки утром
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GLW
профессионалы, какая наркота такой эффект вызывает? тоже хочу переместится в этот чудный мир
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krokodilych
«Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, и каждый вправе обладать свободой в том объеме, который считает необходимым», – сказал Поздняков.
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Мы точно живем в одной стране?
P.S. С отношением Позднякова к бойкоту согласен полностью. Но про цивилизованное демократическое государство - это уж слишком...
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Bartez1986
Ответ minskiy
А в какой стране живёт Станислав?
в загнивающей, скорее всего
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Ебздрогыч
Мы живем в цивилизованном демократическом государстве, а все остальные страны нам просто завидуют!
забавно, насколько другой была страна. Сейчас бы Галустяна и Светлакова посадили бы за ту передачу. Хотя бы за "Дулина")
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Иван Коваленко
....и все остальные страны нам завидуют...
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maripous
За свой счет и под свою личную ответственность.
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Антоша Спирин
Станислав Поздняков: "Мы живем в цивилизованном демократическом государстве"
Бу-га-га. А мы?
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Olga.t
Последний абзац речи Позднякова - это он о каком государстве говорит? Нужно пояснение и уточнение, в какой стране сейчас проживает Поздняков.
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Jager Popov
Бессвязный набор букв и слов
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Darshan
Может Позднякову надо ущипнуть себя и проснуться?
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