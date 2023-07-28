Станислав Поздняков: «Заявление главы МОК после дисквалификации Харлан показало двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров»

Глава ОКР раскритиковал МОК за реакцию на скандал на чемпионате мира по фехтованию.

«Скандал на чемпионате мира по фехтованию стал, по сути, отправной точкой истории выхолащивания олимпийского движения. Это, увы, не какой-то сбой или «тренд», а целенаправленный, как оказалось, процесс, который формировался последний год, но его пытались скрыть за цветастой риторикой о мнимом равенстве спортсменов всех стран и солидарности.

Вчерашнее заявление главы МОК после дисквалификации украинской спортсменки, причем в соответствии с правилами Международной федерации фехтования – а FIE – это автономная организация – еще раз наглядно показало всю двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров. Но, самое главное, вскрыло истинное отношение к происходящему в спортивном мире со стороны головной Олимпийской организации.

Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей, и за это президент требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит.

Да и откуда им взяться, если до этого тысячи граждан России и Беларуси олимпийские чиновники без малейших колебаний вытравили из мирового спорта. Как в этом случае с чуткостью и деликатностью?

Сейчас нам невольно, но наглядно показали то отношение, с которым предстоит столкнуться абсолютно любому россиянину на международных соревнованиях после всех отсевов по национальному признаку.

Анна Смирнова это испытала на себе, и, к огромному сожалению, такова новая объективная реальность. В ней оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, ну а для всего остального есть озабоченность, рекомендации и санкции.

«Своим – все, остальным – закон!»? Маски сброшены, масок больше нет, можно уж даже не имитировать улыбки. Добро пожаловать в тот самый нейтральный статус. Оруэлл бы вдохновился», – написал Станислав Поздняков.

МОК: «Призываем международные федерации с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами»

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе