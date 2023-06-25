Станислав Поздняков: «Решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян чисто политическое»

Теги Станислав Поздняков сборная России сборная России жен FIE Матч ТВ EFC Фехтование

Станислав Поздняков высказался о решении EFC отстранить россиян от соревнований под своей эгидой.

«С февраля прошлого года Европейская конфедерация фехтования (EFC) пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. Поэтому здесь обсуждать особо нечего.

Что касается юрисдикции, безусловно, Международная федерация фехтования (FIE) является единственным легитимным органом, который может принимать решения по организации международных соревнований. Как человек, шесть лет возглавлявший эту конфедерацию, говорю это со знанием дела.

Поэтому это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и международного олимпийского движения», – сказал глава Олимпийского комитета России. 

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4 комментария

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Barry_Cadny
А какое оно ещё могло бы быть? Экономическим?
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Viks
Политическое. И что? EFC теперь устыдится от разоблачения Поздняковым?
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Viks
"(FIE) является единственным легитимным органом, который может принимать решения по организации международных соревнований... Пока...
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Olga.t
Странный Поздняков.
Конечно же решение политическое, иного и не могло быть в нынешней ситуации. Вот и продолжим следить за событиями, в том числе и внутри страны. Вчера вот было интересно))
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