Станислав Поздняков: «Решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян чисто политическое»

Станислав Поздняков высказался о решении EFC отстранить россиян от соревнований под своей эгидой.

«С февраля прошлого года Европейская конфедерация фехтования (EFC) пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. Поэтому здесь обсуждать особо нечего.

Что касается юрисдикции, безусловно, Международная федерация фехтования (FIE) является единственным легитимным органом, который может принимать решения по организации международных соревнований. Как человек, шесть лет возглавлявший эту конфедерацию, говорю это со знанием дела.

Поэтому это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и международного олимпийского движения», – сказал глава Олимпийского комитета России.