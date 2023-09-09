Фетисов о турнирах при изоляции: «Надо создавать условия внутри страны. В той же Америке проводятся внутренние «Всемирные серии», «Чемпионаты мира»

Теги Вячеслав Фетисов МОК ОКР Государственная дума НОК США детский спорт Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что надо брать пример с Америки в плане своих турниров.

– Как спортсменам сохранить мотивацию к тренировкам? Как решить вопрос отсутствия международной соревновательной конкуренции – важнейшего условия самосовершенствования?

– Самый сложный вопрос для действующих спортсменов. Им трудно воспринимать эту ситуацию, тренироваться в условиях, когда цель поменялась. Сейчас главное для них – терпение.

Надо создавать условия для соревнований внутри страны. Есть масса примеров тому, в той же Америке. У них проводятся внутренние чемпионаты, которые называются «Всемирные серии», «Чемпионаты мира». Надо повышать уровень внутренней соревновательности, поддерживать конкуренцию, развивать школьный и студенческий спорт, строить залы, бассейны, чтобы дети могли в разных уголках нашей страны иметь такие же условия, как в центре.

Необходимо повышать статус тренера, особенно детского, дать ему возможность зарабатывать на жизнь. Важно вкладываться в воспитание и развитие детей. Не только растить чемпионов, но и формировать психологию успешности, здорового образа жизни, умение ставить и достигать цели.

Ориентировать их на российских чемпионов, которые выросли в своей стране, делали ее спортивную историю. Делать все то, что ребенку необходимо для личностного и физического развития и роста. Это стандарт воспитания сегодня, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы. 

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8 комментариев

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United
Необходимо, надо, поручить, возродить, создать.. Кто делать то будет?
+7
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Olga.t
"Надо то, надо это... "
Надо, но дальше громких заявлений дело не идёт. Денег нет на такие цели, а если и выделят, то по российской традиции чиновники их распилят.
+7
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Atsuktuvas
В случае с РФ все ограничится использованием громких названий.
+6
0
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Lari
Всё на Америку глядии, хотим подражать им и копировать их😅😅😅
+6
0
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Matador
он что с Кожевниковым вчера встречался?
+4
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arisstopane
чему-чему,
а пафосной софистике российских чиновников
реально аналоговнет...
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мистер бин
Да вы нормальные школьные, студенческие соревнования организовать не можете.
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maxhonda
Надо бы Славку на дискредитацию проверить, вон как Америку восхваляет, давайте, говорит, делать как у них. Не скрепно как то
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