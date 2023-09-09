Фетисов о турнирах при изоляции: «Надо создавать условия внутри страны. В той же Америке проводятся внутренние «Всемирные серии», «Чемпионаты мира»

Вячеслав Фетисов считает, что надо брать пример с Америки в плане своих турниров.

– Как спортсменам сохранить мотивацию к тренировкам? Как решить вопрос отсутствия международной соревновательной конкуренции – важнейшего условия самосовершенствования?

– Самый сложный вопрос для действующих спортсменов. Им трудно воспринимать эту ситуацию, тренироваться в условиях, когда цель поменялась. Сейчас главное для них – терпение.

Надо создавать условия для соревнований внутри страны. Есть масса примеров тому, в той же Америке. У них проводятся внутренние чемпионаты, которые называются «Всемирные серии», «Чемпионаты мира». Надо повышать уровень внутренней соревновательности, поддерживать конкуренцию, развивать школьный и студенческий спорт, строить залы, бассейны, чтобы дети могли в разных уголках нашей страны иметь такие же условия, как в центре.

Необходимо повышать статус тренера, особенно детского, дать ему возможность зарабатывать на жизнь. Важно вкладываться в воспитание и развитие детей. Не только растить чемпионов, но и формировать психологию успешности, здорового образа жизни, умение ставить и достигать цели.

Ориентировать их на российских чемпионов, которые выросли в своей стране, делали ее спортивную историю. Делать все то, что ребенку необходимо для личностного и физического развития и роста. Это стандарт воспитания сегодня, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.