Олег Матыцин: «Через определенный промежуток времени МОК вернется к вопросу допуска российских и белорусских спортсменов»

Министр спорта Олег Матыцин считает, что МОК вернется к вопросу допуска российских спортсменов.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не пригласил россиян к участию в летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.

«Через определенный промежуток времени МОК вернется к вопросу допуска российских и белорусских спортсменов. На данный момент ряд европейских государств выступили против. Мы всегда заявляли: недопустимо вмешательство госструктур.

У каждого государства может быть определенный взгляд, в том числе на спорт, но национальные олимпийские комитеты этих стран признают Олимпийскую хартию, страны, выступившие против [возвращения россиян и белорусов], являются членами ООН, которая определяет равенство прав всех, в том числе тех, кто участвует в соревнованиях. Здесь прямой конфликт госструктур и общественных организаций.

Для каждого спортсмена участие в Олимпийских играх – это мечта. Спортсмены являются ролевыми моделями. Государство должно определять свою политику, но не пытаться влиять на решение общественных организаций.

Как например сейчас это сделала Верховная рада, которая обратилась в МОК с требованием о дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой. Это недопустимо», – сказал министр спорта Матыцин.

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