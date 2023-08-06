Олег Матыцин: «Через определенный промежуток времени МОК вернется к вопросу допуска российских и белорусских спортсменов»

Теги МОК сборная России жен сабля Олег Матыцин ООН Министерство спорта России Ольга Харлан Политика Анна Смирнова Биатлон

Министр спорта Олег Матыцин считает, что МОК вернется к вопросу допуска российских спортсменов.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не пригласил россиян к участию в летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.

«Через определенный промежуток времени МОК вернется к вопросу допуска российских и белорусских спортсменов. На данный момент ряд европейских государств выступили против. Мы всегда заявляли: недопустимо вмешательство госструктур.

У каждого государства может быть определенный взгляд, в том числе на спорт, но национальные олимпийские комитеты этих стран признают Олимпийскую хартию, страны, выступившие против [возвращения россиян и белорусов], являются членами ООН, которая определяет равенство прав всех, в том числе тех, кто участвует в соревнованиях. Здесь прямой конфликт госструктур и общественных организаций.

Для каждого спортсмена участие в Олимпийских играх – это мечта. Спортсмены являются ролевыми моделями. Государство должно определять свою политику, но не пытаться влиять на решение общественных организаций.

Как например сейчас это сделала Верховная рада, которая обратилась в МОК с требованием о дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой. Это недопустимо», – сказал министр спорта Матыцин.

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39 комментариев

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год назад говорили, что через год всех вернут.
сейчас уже "через определённое время".
осознание приходит, это хорошо
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Через определенный промежуток времени, кто-то окажется на скамье подсудимых
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"недопустимо вмешательство госструктур" невмешался министр государственного спорта Матыцин....
🤡
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Конечно,а к этому времени,половина сборной будет представлять другие страны.
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После того, как кое-кто присядет на определённый промежуток времени
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Да ладно всё же идёт по плану, лучше гонять спартакиаду снг
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И кто определит этот определенный промежуток времени?
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В каком-то своем мире живет. Пора бы уже снять розовые очки.
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Определённый промежуток времени - вечность
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А может и не вернется.
И определенный отрезок может длинной в бесконечность.
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Этого не может быть, промежуток должен быть
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Мечтать не вредно!!!
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Если нет конкретных сроков,то это заявление ни о чем.
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Ответ Имя Фамилия
Ждем, когда Китай зайдет на Тайвань, после чего будет быстро создана альтернативная Олимпиада (БРИКС и Ко), на которую Россия поедет с о своим флагом и гимном.
Ты хочешь чтобы ещё одна страна развязала войну? что у вас в голове вообще?
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Ответ Лека-Лека
И кто определит этот определенный промежуток времени?
Определенные люди
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Какой смелый прогноз
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Ответ Имя Фамилия
Ждем, когда Китай зайдет на Тайвань, после чего будет быстро создана альтернативная Олимпиада (БРИКС и Ко), на которую Россия поедет с о своим флагом и гимном.
Зачем им Тайвань!
У них на северо-западе "исконньІе територии"!
+2
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Ответ Eunchemin
Комментарий удален модератором
с чего ему меняться? оппозиция дискредитирована, посажена или выдавлена, режим победил
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Ответ Костя Мишин
с чего ему меняться? оппозиция дискредитирована, посажена или выдавлена, режим победил
С того, что история не знает вечных режимов
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Промежуток - пока дед не в ящике?
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Ответ Имя Фамилия
Ждем, когда Китай зайдет на Тайвань, после чего будет быстро создана альтернативная Олимпиада (БРИКС и Ко), на которую Россия поедет с о своим флагом и гимном.
А как они на остров попадут. Из патриотов что ли насып сделают.
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Ведь как говорит наш великий президент, лучший друг всех спортсменов Владимир Владимирович Путин - спорт должен быть вне политики
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Этот промежуток определит МОК без подсказок извне. А "подсказки" от правительства МОК сможет посчитать вмешательством в спорт и наказать ОКР уже на ближайшей сессии. Тогда уж речь о всяком допуске потеряет смысл.
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МОК вернется к вопросу допуска российских спортсменов...
ну конечно вернется
лет через 8
но это не точно)
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Просто вернуться к вопросу, маловато как то, не ?)
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