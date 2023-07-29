Тарасова об отмене дисквалификации украинки Харлан на ЧМ по фехтованию: «Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам»

Татьяна Тарасова высказалась об отказе украинки пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой. Но позже решение было отменено, и Харлан выступила в командном турнире ЧМ.

Также глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах решил предоставить Харлан квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

– Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны все делать по правилам.

– Почему украинским спортсменам сейчас позволено больше, чем всем?

– Я этого не знаю. И не думаю, что это так. Это ваша придумка, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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