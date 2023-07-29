Харлан помогла сборной Украины выйти в 1/8 финала командного турнира на ЧМ. Ранее FIE отменила ее дискалификацию

Украинка Ольга Харлан выступила в финале командного турнира на ЧМ по фехтованию.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире. Вместо рукопожатия Харлан выставила саблю.

FIE постановила, что действия украинки были «добросовестными», расценив жест с саблей в конце поединка как прощальный и допустимый согласно все еще действующим ковид-протоколам.

Харлан допустили к участию в командном турнире. В 1/16 финала сборная Украины победила команду Узбекистана, в следующем раунде Украина встретится с Италией.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе