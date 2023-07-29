Харлан помогла сборной Украины выйти в 1/8 финала командного турнира на ЧМ. Ранее FIE отменила ее дискалификацию

Теги сборная Украины жен Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Украинка Ольга Харлан выступила в финале командного турнира на ЧМ по фехтованию.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире. Вместо рукопожатия Харлан выставила саблю. 

FIE постановила, что действия украинки были «добросовестными», расценив жест с саблей в конце поединка как прощальный и допустимый согласно все еще действующим ковид-протоколам.

Харлан допустили к участию в командном турнире. В 1/16 финала сборная Украины победила команду Узбекистана, в следующем раунде Украина встретится с Италией. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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1 комментарий

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Анвар Дж
Там уже рукопожатие отменили полностью из за украинцев.Скоро матом посылать будут если украинцы захотят
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