Поздняков о приглашении на Олимпиаду-2024: «Нужно, чтобы рекомендации МОК были приемлемы. На этих условиях приглашение мы не ждем»

Станислав Поздняков сообщил, что Россия пока не ждет приглашения от МОК на Олимпиаду-2024.

«Мы ожидали получить приглашение на в вместе со всеми национальными олимпийскими комитетами.

Олимпийский комитет России является полноправным и полноценным участником олимпийского движения, на нашу организацию не наложены какие-либо рестрикции, поэтому, с нашей точки зрения, в соответствии со статьей 44 Олимпийской хартии Международный олимпийский комитет должен был послать нам это приглашение. Почему этого не делают? К ним вопросы.

Есть ли дедлайн, до какого момента ждем приглашения? Мы такого приглашения можем ждать только тогда, когда Международный олимпийский комитет скорректирует свои рекомендации, чтобы они могли быть приемлемыми для того, чтобы принять. А на этих условиях мы, безусловно, не ждем», – рассказал президент Олимпийского комитета России ( ).