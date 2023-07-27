Поздняков о приглашении на Олимпиаду-2024: «Нужно, чтобы рекомендации МОК были приемлемы. На этих условиях приглашение мы не ждем»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Станислав Поздняков сообщил, что Россия пока не ждет приглашения от МОК на Олимпиаду-2024.

«Мы ожидали получить приглашение на Олимпиаду в Париже вместе со всеми национальными олимпийскими комитетами.

Олимпийский комитет России является полноправным и полноценным участником олимпийского движения, на нашу организацию не наложены какие-либо рестрикции, поэтому, с нашей точки зрения, в соответствии со статьей 44 Олимпийской хартии Международный олимпийский комитет должен был послать нам это приглашение. Почему этого не делают? К ним вопросы.

Есть ли дедлайн, до какого момента ждем приглашения? Мы такого приглашения можем ждать только тогда, когда Международный олимпийский комитет скорректирует свои рекомендации, чтобы они могли быть приемлемыми для того, чтобы принять. А на этих условиях мы, безусловно, не ждем», – рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).

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3 комментария

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Viks
На этих условиях приглашение мы не ждем» --- Ждали. Хотя тебе и твоему ОКР сказано было однозначно: не будет допуска. Допуск будет отдельных спортсменов-нейтралов БЕЗ какого-либо участия ОКР.
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София Хайн
Условие, разбан дочки
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Биатлонная зима
Да куда денутся, либо не пустят по разным причинам, либо снова предложат нейтралку
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