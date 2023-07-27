Поздняков об Олимпиаде-2024: «С каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на участие нашей команды»

Станислав Поздняков завил о снижении шансов России выступить на Олимпийских играх.

«С каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие нашей команды. И то, если об этом можно говорить. Потому что участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что в октябре Международный олимпийский комитет все еще не примет решение о допуске россиян к Играм в Париже. Соревнования стартуют в июле 2024 года.