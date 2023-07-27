Поздняков об Олимпиаде-2024: «С каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на участие нашей команды»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Станислав Поздняков завил о снижении шансов России выступить на Олимпийских играх.

«С каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие нашей команды. И то, если об этом можно говорить. Потому что участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что в октябре Международный олимпийский комитет все еще не примет решение о допуске россиян к Играм в Париже. Соревнования стартуют в июле 2024 года.

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4 комментария

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Normic
Какие шансы? Их нет братан.
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Viks
Поздняков, ты вроде бы учитель, хоть и физкультуры, но учитель - должен же соображать хоть чуть-чуть! Тебе сказано было однозначно и давно: вашей КОМАНДЫ на олимпиаде не будет! Только отдельные спортсмены-нейтралы лично. Ты, Поздняков, со своим ОКР никому не нужен!
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СИ
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А что были наивные что будет иначе?
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Olga.t
Поздняков из последних сил цепляется за призрачные шансы на ОИ. Не хочет или не может признать очевидное - не будет российской сборной на Олимпиаде ближайшие несколько лет. И соответственно ОКР не нужен.
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