Колобков об отмене дисквалификации Харлан: «Я испытываю испанский стыд за Международную федерацию фехтования»

Павел Колобков высказался об отмене дисквалификации с ЧМ украинской фехтовальщицы Харлан.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Ольги Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире.

«Я считаю, что это порочная практика подстраиваться под какую-то определенную ситуацию, а нынешняя ситуация очень постыдная. Есть правила, все их должны соблюдать, а постфактум пытаться что-то изменить – абсолютно неправильно.

Честно говоря, я испытываю испанский стыд за Международную федерацию фехтования. Сколько лет я знаком с этими людьми и теперь мне стыдно за то, что они себя так ведут. Но через какое-то время они сами почувствуют, насколько это все постыдно.

Я боюсь, что такая практика приведет к очень негативным последствиям, потому что подстраиваться под какую-то политическую конъюнктуру неправильно», – добавил собеседник агентства», – сказал .

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