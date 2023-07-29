Колобков об отмене дисквалификации Харлан: «Я испытываю испанский стыд за Международную федерацию фехтования»

Теги Павел Колобков сборная России жен сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Р-Спорт Анна Смирнова Фехтование

Павел Колобков высказался об отмене дисквалификации с ЧМ украинской фехтовальщицы Харлан.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Ольги Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире. 

«Я считаю, что это порочная практика подстраиваться под какую-то определенную ситуацию, а нынешняя ситуация очень постыдная. Есть правила, все их должны соблюдать, а постфактум пытаться что-то изменить – абсолютно неправильно.

Честно говоря, я испытываю испанский стыд за Международную федерацию фехтования. Сколько лет я знаком с этими людьми и теперь мне стыдно за то, что они себя так ведут. Но через какое-то время они сами почувствуют, насколько это все постыдно.

Я боюсь, что такая практика приведет к очень негативным последствиям, потому что подстраиваться под какую-то политическую конъюнктуру неправильно», – добавил собеседник агентства», – сказал бывший министр спорта РФ

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4 комментария

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K Investor
Можно было после 15-7 не давить на рукопожатие, а также как и украинка опустить вниз шпагу (перекрестить) и закончить историю с честью. Но нет. Довыпендривались и получили унижение х10.
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Alexander2022
Ответ S.P.F.C
Мы говорим о чем, наверное, про конкретный случай
Явно не ему про стыд говорить, учитывая его "историю"
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