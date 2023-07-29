Дмитрий Васильев: «Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями»
Дмитрий Васильев высказался об отмене дисквалификации украинки Ольги Харлан на ЧМ.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире.
Также глава МОК Томас Бах решил предоставить Харлан квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
«Это все печально. Если Пьер де Кубертен вошел в историю как создатель новой версии олимпийского движения, то Томас Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение такими либеральными, непродуманными и ангажированными решениями.
Это однозначно не закончится ничем хорошим, все будет только хуже. Пойдет волна исключений из правил, все будут требовать к себе исключительного отношения. Когда отсутствуют правила, начинается хаос.
Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями, и ему вторят международные федерации.
То, что они несамостоятельные, это очевидный факт. Эту цепную реакцию вряд ли уже можно остановить. Нам рассчитывать на международное олимпийское движение больше не стоит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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