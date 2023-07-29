Дмитрий Васильев: «Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями»

Теги МОК сборная России жен Томас Бах сборная Украины жен FIE Дмитрий Васильев Ольга Харлан Анна Смирнова Биатлон

Дмитрий Васильев высказался об отмене дисквалификации украинки Ольги Харлан на ЧМ.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире. 

Также глава МОК Томас Бах решил предоставить Харлан квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Это все печально. Если Пьер де Кубертен вошел в историю как создатель новой версии олимпийского движения, то Томас Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение такими либеральными, непродуманными и ангажированными решениями.

Это однозначно не закончится ничем хорошим, все будет только хуже. Пойдет волна исключений из правил, все будут требовать к себе исключительного отношения. Когда отсутствуют правила, начинается хаос.

Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями, и ему вторят международные федерации.

То, что они несамостоятельные, это очевидный факт. Эту цепную реакцию вряд ли уже можно остановить. Нам рассчитывать на международное олимпийское движение больше не стоит», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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Татьяна Солотина
Никто ничего не делил, не надо драматизировать. Организаторы сами виноваты, не надо было ставить спортсменок в пару. Знают о ситуации в странах, могли бы и предугадать, что возможен конфликт. Что и произошло. Потому и исправили свой косяк.
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