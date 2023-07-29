Галина Горохова: «Надо уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого – нет. Делать там нечего»

Теги МОК сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан Галина Горохова ТАСС Фехтование

Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова считает, что России нужно выходить из МОК.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире на чемпионате мира.

Также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах решил предоставить Харлан квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Есть правила соревнований, почему МОК влезает в дела федерации, мне непонятно. Их дело – принимать заявки от участников, направлять приглашения на Игры и проводить их. Недавно к олимпийскому девизу «быстрее, выше, сильнее» они добавили слово «вместе», однако там делают все, чтобы разъединять.

МОК выступает за более нежное отношение к украинским спортсменам. Однако все должны быть равны, почему кому-то должен быть лучше? Зачем он вмешивается в эти дела?

Есть федерации, которые живут по своим правилам. Однако МОК начинает вмешиваться, требовать пересмотра, и смысла бороться с ним я не вижу – какую команду дадут, так они и голосуют, там нет никакой логики.

Надо вообще уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого – нет. Делать там нечего», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию.

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6 комментариев

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ЦСКА1960
Уходите. И рапиры и сабли сдавайте в металлолом. Фехтование это тот спорт, который целиком содержится государством с единственной целью - ради олимпийских медалей. Никаких зрителей у него нет, спонсорам он не нужен. Вы загнетесь без международных соревнований.
+7
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Александр Каретников
она уже в Госдуме.. или нет ⛔
+4
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La Gushka
Зачтется...
+2
0
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Olga.t
Уйти, хлопнув дверью, легко.
Как возвращаться будете?
+1
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den70
Зачем нам мнение 70-летней женщины, живущей прошлым?
0
0
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Manowar66
Ответ ЦСКА1960
Уходите. И рапиры и сабли сдавайте в металлолом. Фехтование это тот спорт, который целиком содержится государством с единственной целью - ради олимпийских медалей. Никаких зрителей у него нет, спонсорам он не нужен. Вы загнетесь без международных соревнований.
после работы пусть фехтуют, почему нет
0
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