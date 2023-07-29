Галина Горохова: «Надо уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого – нет. Делать там нечего»

Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова считает, что России нужно выходить из МОК.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан, связанную с тем, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка в личном турнире на чемпионате мира.

Также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах решил предоставить Харлан квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Есть правила соревнований, почему МОК влезает в дела федерации, мне непонятно. Их дело – принимать заявки от участников, направлять приглашения на Игры и проводить их. Недавно к олимпийскому девизу «быстрее, выше, сильнее» они добавили слово «вместе», однако там делают все, чтобы разъединять.

МОК выступает за более нежное отношение к украинским спортсменам. Однако все должны быть равны, почему кому-то должен быть лучше? Зачем он вмешивается в эти дела?

Есть федерации, которые живут по своим правилам. Однако МОК начинает вмешиваться, требовать пересмотра, и смысла бороться с ним я не вижу – какую команду дадут, так они и голосуют, там нет никакой логики.

Надо вообще уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого – нет. Делать там нечего», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию.