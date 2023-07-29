Горохова об отказе Харлан пожать руку Смирновой на ЧМ: «Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство»

Теги сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан Галина Горохова Анна Смирнова Фехтование

Галина Горохова назвала хамством отказ украинки от рукопожатия с россиянкой на ЧМ.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой, выступавшей в нейтральном статусе, и вместо этого выставила саблю.

Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан, но позже отменила ее дисквалификацию и допустила к командному турниру. 

«Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство. Решение остановить движение соперницы саблей не могло возникнуть мгновенно, наверняка все это было продумано заранее.

Но спорт есть спорт, пусть она дома переносит свое состояние на окружающих, на дорожке этого делать не надо. Тем более что основных наших фехтовальщиц на чемпионат мира не допустили, туда мы приехали не первым составом.

Наша девушка вообще из юношеской сборной, она впервые участвует в такого рода соревнованиях», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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5 комментариев

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i am
Мы будем преследовать российских спортсменов везде. На ЧМ по фехтованию — на ЧМ по фехтованию. Значит, вы уж меня извините, в туалете с мельдонием поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.
+9
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mjordan
Привыкай, Горохова.
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IrbIS
Ответ i am
Мы будем преследовать российских спортсменов везде. На ЧМ по фехтованию — на ЧМ по фехтованию. Значит, вы уж меня извините, в туалете с мельдонием поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.
ПХАХАХАХАХАХАХ
+2
-1
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Vano from Tbilisi
https://nitter.lacontrevoie.fr/pic/orig/media%2FF2HpOXuaoAERhJa.jpg

a смирнова еще ждет когда ей пожмут руку?
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Zima Letto
Треш, бред, агония
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