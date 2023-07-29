Грищук об отказе украинцев от рукопожатий с россиянами: «Если кто-то не хочет мне подавать руку – я бы вообще из этого проблемы не делал. Просто предупредите заранее»

Шахматист Александр Грищук заявил, что спокойно относится к отказам от рукопожатий.

– Сейчас стала весьма актуальной тема рукопожатий российских и украинских спортсменов. Если в теннисе проблему как-то решили, то в фехтовании возник целый скандал с дисквалификацией олимпийской чемпионки из Украины Ольги Харлан, которая не стала приветствовать россиянку Анну Смирнову. Отказ от рукопожатий вы воспринимаете как логичный шаг?



– Мне кажется, что это должно быть личное дело игрока и не следует так сильно мусолить эту тему. Я могу сказать так – если кто-то не хочет мне подавать руку, то я бы вообще из этого проблемы не делал.

Единственное, что если кто-то не хочет пожимать мне руку перед партией, я бы попросил его предупредить меня об этом заранее. Чтобы бы не было неловкого момента, когда я подаю руку, а она повисает в воздухе. Предупредите заранее и вообще нет проблем, – сказал Грищук.

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