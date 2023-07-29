Грищук об отказе украинцев от рукопожатий с россиянами: «Если кто-то не хочет мне подавать руку – я бы вообще из этого проблемы не делал. Просто предупредите заранее»

Теги Александр Грищук сборная России жен Алексей Черемисинов сборная Украины жен Ольга Харлан Анна Смирнова Шахматы

Шахматист Александр Грищук заявил, что спокойно относится к отказам от рукопожатий.

– Сейчас стала весьма актуальной тема рукопожатий российских и украинских спортсменов. Если в теннисе проблему как-то решили, то в фехтовании возник целый скандал с дисквалификацией олимпийской чемпионки из Украины Ольги Харлан, которая не стала приветствовать россиянку Анну Смирнову. Отказ от рукопожатий вы воспринимаете как логичный шаг?
 
– Мне кажется, что это должно быть личное дело игрока и не следует так сильно мусолить эту тему. Я могу сказать так – если кто-то не хочет мне подавать руку, то я бы вообще из этого проблемы не делал.

Единственное, что если кто-то не хочет пожимать мне руку перед партией, я бы попросил его предупредить меня об этом заранее. Чтобы бы не было неловкого момента, когда я подаю руку, а она повисает в воздухе. Предупредите заранее и вообще нет проблем, – сказал Грищук. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montenegro Serbian
В целом верно, но думаю что если соперник подойдёт к тебе почти вплотную (ну не с расстоянии же кричать), чтобы сказать "я тебе жать руку не буду".....менее неловко особо не станет.
По уму если: соперник через официальное лицо просит подойти к сопернику и передать информацию, что обмена рукопожатиями не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg77491
А если подойдет и скажет, без проблем,но я тебе доску на голову одену?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий