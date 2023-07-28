«Мерзкий и низкий поступок от Баха, который обнажает его сущность и сущность олимпийского движения». Носов о квоте для украинки Харлан

Теги МОК сборная России жен Томас Бах сабля Дмитрий Носов сборная Украины жен Париж-2024 Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Дмитрий Носов назвал мерзким решение МОК об олимпийской квоте для украинки Ольги Харлан.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинской саблистке Ольге Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже. Перед этим спортсменка была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане и пропустила часть соревнований. Но позже ее отстранение было отменено.

«Это очередная «уникальная» ситуация вокруг Олимпийских игр. Я такого еще не встречал. Она не красит Олимпийские игры.

Пока российских и белорусских спортсменов, которые не нарушали никакие международные спортивные правила, отстраняют и всячески притесняют только потому, что они граждане России и Беларуси, другим дают привилегии, которые они не заслужили.

Мерзкий и низкий поступок от Томаса Баха (президента МОК – Sports.ru), который обнажает его сущность и обнажает сущность олимпийского движения», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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23 комментария

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Агитатор
Мне кажется, в этой ситуации обеим сторонам уже надо просто заткнуться и ничего не комментировать. Это нагнетание, мягко говоря, зае...ло
+11
-5
+6
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Yury Sin
Ответ Агитатор
Мне кажется, в этой ситуации обеим сторонам уже надо просто заткнуться и ничего не комментировать. Это нагнетание, мягко говоря, зае...ло
Боже мой, война идет, а вы о каком-то несчастном нагнетании от каких-то бесполезных Носковых!
+10
-5
+5
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Pakazs
Этот нейтральный порвался, несите следующего. Свищев на очереди
+13
-9
+4
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Ярослав Ройс
этот черт какие-то поступки комментирует, там русские гибнут сотнями за день, какое нафиг мок, просто черти
+4
-2
+2
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Velirpa
Ответ Pakazs
Этот нейтральный порвался, несите следующего. Свищев на очереди
сколько Баху ни плати, а он все равно нейтралитет сохранит)
+3
-2
+1
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dpv
Ответ Velirpa
сколько Баху ни плати, а он все равно нейтралитет сохранит)
Нормальный стеб. Че минусуют то
+1
0
+1
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Obdob
Справедливость восторжествовала! Бах - красавчик! Слава МОК! Олимпийскому духу слава! :)
+16
-16
0
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maripous
Больше унижайтесь ради участия в турнирах- ещё и не такое увидите. Сами превратили сборную России в сборище предателей без роду и племени.
А Бах всё сделал правильно. Готовые унижаться не имеют никаких прав. И грех этим не воспользоваться.
+1
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beavers
саБЛЯ в спину
0
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0
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**Iscander**
Ответ Obdob
Справедливость восторжествовала! Бах - красавчик! Слава МОК! Олимпийскому духу слава! :)
Опять обдолбался.
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FortMinor
Ответ Ярослав Ройс
этот черт какие-то поступки комментирует, там русские гибнут сотнями за день, какое нафиг мок, просто черти
ладно русские, так украинцы гибнут
+4
-4
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Ярослав Ройс
Ответ FortMinor
ладно русские, так украинцы гибнут
славяне гибнут, пока в мск мусора охраняют парады алах акбар
+2
-2
0
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Ярослав Ройс
Ответ ДМ-1чемпион
Да ты шо Микола!? А украинцы тысячами!
какой миколя? я с рф, г. ярославль
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Ярослав Ройс
Ответ ДМ-1чемпион
Да ты шо Микола!? А украинцы тысячами!
а ты черt
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Ярослав Ройс
Ответ ДМ-1чемпион
Да ты шо Микола!? А украинцы тысячами!
дай бог что бы ты не познал что значит проважать на войну и потом хоронить своих родственников.. любая война заканчивается за столом переговоров и это не исключение
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