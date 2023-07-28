«Мерзкий и низкий поступок от Баха, который обнажает его сущность и сущность олимпийского движения». Носов о квоте для украинки Харлан
Дмитрий Носов назвал мерзким решение МОК об олимпийской квоте для украинки Ольги Харлан.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинской саблистке Ольге Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже. Перед этим спортсменка была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане и пропустила часть соревнований. Но позже ее отстранение было отменено.
«Это очередная «уникальная» ситуация вокруг Олимпийских игр. Я такого еще не встречал. Она не красит Олимпийские игры.
Пока российских и белорусских спортсменов, которые не нарушали никакие международные спортивные правила, отстраняют и всячески притесняют только потому, что они граждане России и Беларуси, другим дают привилегии, которые они не заслужили.
Мерзкий и низкий поступок от Томаса Баха (президента МОК – Sports.ru), который обнажает его сущность и обнажает сущность олимпийского движения», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов.
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А Бах всё сделал правильно. Готовые унижаться не имеют никаких прав. И грех этим не воспользоваться.