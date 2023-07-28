Кавазашвили об отказе украинки Харлан пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ по фехтованию: «Разве так можно? А мы ведем себя, будто ничего не замечаем»

Анзор Кавазашвили осудил отказ Ольги Харлан пожать руку Анне Смирновой на ЧМ по фехтованию.

После поединка Харлан выставила саблю в сторону Симрновой в ответ на предложение россиянки пожать ей руку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту и ушла после переговоров с официальными лицами. За отказ от рукопожатия украинскую фехтовальщицу могут отстранить на срок до 2 месяцев.

«Смирнова протягивает руку и видит перед собой клинок. Разве так можно? Смирнова поступила абсолютно правильно. Оружием же этим можно и убить.

Мы давно знаем, что у нас отношения с не сложились. А мы ведем себя так, что мы ничего не замечаем. Нам запрещают использовать флаг и гимн. Теперь стали заставлять подписывать какие‑то бумаги против страны.

Абсолютно правильная теперь позиция нашей страны по поводу проведения спортивных игр с участием стран БРИКС, с азиатскими странами.

Нам пришла пора побеждать в спорте, а также показывать свою государственность», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР и экс-член комитета по этике.