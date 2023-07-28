Кавазашвили об отказе украинки Харлан пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ по фехтованию: «Разве так можно? А мы ведем себя, будто ничего не замечаем»

Теги Спартак премьер-лига Россия МОК Анзор Кавазашвили сабля Ольга Харлан Политика Матч ТВ Анна Смирнова Футбол

Анзор Кавазашвили осудил отказ Ольги Харлан пожать руку Анне Смирновой на ЧМ по фехтованию.

После поединка Харлан выставила саблю в сторону Симрновой в ответ на предложение россиянки пожать ей руку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту и ушла после переговоров с официальными лицами. За отказ от рукопожатия украинскую фехтовальщицу могут отстранить на срок до 2 месяцев.

«Смирнова протягивает руку и видит перед собой клинок. Разве так можно? Смирнова поступила абсолютно правильно. Оружием же этим можно и убить.

Мы давно знаем, что у нас отношения с МОК не сложились. А мы ведем себя так, что мы ничего не замечаем. Нам запрещают использовать флаг и гимн. Теперь стали заставлять подписывать какие‑то бумаги против страны.

Абсолютно правильная теперь позиция нашей страны по поводу проведения спортивных игр с участием стран БРИКС, с азиатскими странами.

Нам пришла пора побеждать в спорте, а также показывать свою государственность»,  – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР и экс-член комитета по этике.

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9 комментариев

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Анри Карлайл
Анзор, таким ты лицемером и трусом в истории и останешься...
Позор грузинского народа.
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Дмитрий Сологубов
Не позорь свои седины, старикан.Жаль, что ты кб.
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Барсик Юрана
Дед куда ты полез
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Пикачу82
Ответ Дмитрий Сологубов
Не позорь свои седины, старикан.Жаль, что ты кб.
Он скорее Торпедон чем КБ, это его журналисты не понятно почему ветераном КБ зовут. За Торпедо 7 лет играл, за Спартак 2 года. За Зенит сезон играл, с таким же успехом можно легендой Зенита назвать...
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llolishe
Олег Майами тоже хотел пожать руку на ЧБД...
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Velirpa
какой ужасный грузинский старик.
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anton.zaiats
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тег премьер-лига каким ... краем здесь?
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Roman Araslanov
Ну ты то куда лезешь!?
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