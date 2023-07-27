Поздняков о дисквалификации Харлан: «Рад, что FIE уважает свои собственные правила, которые запрещают такие жесты во время соревнований»

Глава ОКР высказался о дисквалификации Ольги Харлан после отказа пожать руку россиянке.

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира.

Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю. Позже Харлан была дисквалифицирована.

«В этой ситуации я рад, что Международная федерация фехтования (FIE) уважает свои собственные правила, которые запрещают такие жесты во время соревнований.

Более того, с коллегами обсуждали ситуацию. У нас с самого раннего детства учат всех фехтовальщиков пожимать руки, вне зависимости от результатов поединка. Для фехтования это очень чувствительная вещь.

Рад за FIE, она является той организацией, которая должна контролировать выполнение правил в этом виде спорта», – сказал Станислав Поздняков, который является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.

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