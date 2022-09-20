Саблист Константин Лоханов, несколько месяцев назад уехавший в США, исключен из сборной России 9 сентября

Саблист Константин Лоханов исключен из состава сборной России по фехтованию 9 сентября.

Документ об изменениях в списке кандидатов в сборную опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

В начале сентября «Матч ТВ» сообщил, что Лоханов уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов 5 сентября заявил, что Лоханов был исключен из cборной, а также cнят cо cтавки ФГБУ ЦCП cразу поcле отъезда в CША.

Лоханов – муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Лохановой (Поздняковой), дочери главы ОКР Станислава Позднякова. Они разводятся в связи с его отъездом.

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