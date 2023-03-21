Федерация фехтования России организовала турнир, который получил название «Кубок мира». Он пройдет в Казани
В Казани пройдет международный старт по фехтованию под названием «Кубок мира».
Об этом сообщила Федерация фехтования России. Соревнования пройдут с 31 марта по 2 апреля.
«В казанском Центре гимнастики состоятся международные соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин, получившие название «Кубок мира».
Они пройдут под эгидой «Кубка дружбы» − масштабного спортивного мероприятия, целью которого является укрепление дружественных отношений между странами, продвижение гуманистических ценностей спорта и истинных принципов олимпийского движения, создание благоприятной площадки для осуществления мировой дипломатии.
В программу соревнований включены личные и командные турниры, в которых примут участие сильнейшие шпажисты и шпажистки России», – говорится в пресс-релизе федерации.
В соревнованиях примут участие бронзовый призер Рио-2016 Виолетта Колобова, полуфиналистка личного турнира Токио-2020 Айзанат Муртазаева, призеры чемпионатов мира Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов.
Заявки на участие в турнире подали команды Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Армении, Ирака, Ливана, Сербии и Вьетнама. Всего в турнире примет участие около 300 спортсменов.
В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?
2022-1595 Международные соревнования Казань ТАТ 31.03.2023 31.03.2023 шпага Ж Взрослые Личные Российские
Похоже на сенсацию от журналистов
бгг..
— Да! А впоследствии и вселенной. Фехтовальная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Казани полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Казани состоится первый в истории мироздания междупланетный фехтовальный турнир!