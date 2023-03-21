Федерация фехтования России организовала турнир, который получил название «Кубок мира». Он пройдет в Казани

В Казани пройдет международный старт по фехтованию под названием «Кубок мира».

Об этом сообщила фехтования России. Соревнования пройдут с 31 марта по 2 апреля.

«В казанском Центре гимнастики состоятся международные соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин, получившие название «Кубок мира».

Они пройдут под эгидой «Кубка дружбы» − масштабного спортивного мероприятия, целью которого является укрепление дружественных отношений между странами, продвижение гуманистических ценностей спорта и истинных принципов олимпийского движения, создание благоприятной площадки для осуществления мировой дипломатии.

В программу соревнований включены личные и командные турниры, в которых примут участие сильнейшие шпажисты и шпажистки России», – говорится в пресс-релизе федерации.

В соревнованиях примут участие бронзовый призер Рио-2016 Виолетта Колобова, полуфиналистка личного турнира Токио-2020 Айзанат Муртазаева, призеры чемпионатов мира , , Павел Сухов.

Заявки на участие в турнире подали команды Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Армении, Ирака, Ливана, Сербии и Вьетнама. Всего в турнире примет участие около 300 спортсменов.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?