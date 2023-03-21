Федерация фехтования России организовала турнир, который получил название «Кубок мира». Он пройдет в Казани

Теги шпага сборная России сборная России жен Павел Сухов Виолетта Колобова Сергей Бида Никита Глазков Федерация фехтования России Айзанат Муртазаева Фехтование

В Казани пройдет международный старт по фехтованию под названием «Кубок мира».

Об этом сообщила Федерация фехтования России. Соревнования пройдут с 31 марта по 2 апреля.

«В казанском Центре гимнастики состоятся международные соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин, получившие название «Кубок мира».

Они пройдут под эгидой «Кубка дружбы» − масштабного спортивного мероприятия, целью которого является укрепление дружественных отношений между странами, продвижение гуманистических ценностей спорта и истинных принципов олимпийского движения, создание благоприятной площадки для осуществления мировой дипломатии.

В программу соревнований включены личные и командные турниры, в которых примут участие сильнейшие шпажисты и шпажистки России», – говорится в пресс-релизе федерации. 

В соревнованиях примут участие бронзовый призер Рио-2016 Виолетта Колобова, полуфиналистка личного турнира Токио-2020 Айзанат Муртазаева, призеры чемпионатов мира Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов.

Заявки на участие в турнире подали команды Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Армении, Ирака, Ливана, Сербии и Вьетнама. Всего в турнире примет участие около 300 спортсменов.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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35 комментариев

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DENbright
Интересно пресс-релиз посмотреть в календаре и регламенте это:
2022-1595 Международные соревнования Казань ТАТ 31.03.2023 31.03.2023 шпага Ж Взрослые Личные Российские
Похоже на сенсацию от журналистов
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Ирина Сучкова
Ответ BeastI666I
ахахаха это так стыдно! такое позорище ))))))))))))) ребенка выгнали из песочницы другие дети, а он говорит ,что мне не нужна ваша песочница, я свою сделаю )))) и сидит в куче песка за кустом рыдает.
да ,лучше чтобы плакал и сопли на кулак наматывал
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GMF
А, понял, типа - "мы за мир"
бгг..
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Санитар-волк
Как всё это нелепо и постыдно...
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Ivan Balashov
Ответ Mister Zalupa
Ну-с, могли и бы и Кубок Галактики назвать, разницы бы особой не было.
В Нью-Васюках.
+1
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Ivan Balashov
Кубок манямира.
+3
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Евгений Качалков
Вся страна уже как Нью-Васюки...
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Sobachkin
Вроде за слово из трех букв людей сажали, штрафы выписывали, а тут аж кубок назвали
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muslim1978
поражаюсь, комментарии конченных тут очень много
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-4
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Павел Светлов
Ответ Mister Zalupa
Ну-с, могли и бы и Кубок Галактики назвать, разницы бы особой не было.
Федерация галактические призовые не потянет
+1
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mold-cel
— Всего мира! ! ! — застонали оглушенные казанцы.

— Да! А впоследствии и вселенной. Фехтовальная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Казани полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Казани состоится первый в истории мироздания междупланетный фехтовальный турнир!
+7
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+7
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akrets
Свершилось. Северная Корея наступила. Скоро нам сообщат, что команда Карпина стала чемпионом мира по фуболу
+2
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Ocelot
Кубок Мира громко звучит учитывая состав участников где такие великие фехтовальные страны как Вьетнам, Ирак, Ливан, Сербия и тд.
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Сим Сим
Кубок Вселенной более подходящее название.
+1
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Yndestad
чемпион мира по версии басманного суда)
+3
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DiffusedLight
Ответ Champ19ons
игроков НХЛ отпустят на Кубок мира?
Не, по страховкам игроков не договорятся
+3
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radio_weiss
Ответ Melnikov1968
Думаю, что на КМ по фехтованию должны быть Франция, Италия, Германия, Венгрия. Американский футбол, бейсбол и рэстлинг меня не волнует. Экскьюзми.
плюс ещё Китай и Корея
+2
0
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imaxim
Очень провокационно. Им на встречу пошли, допустили до стартов, а они такую фигу в кармане держат. На месте FIE я бы запретил старт с таким названием
+1
-2
-1
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АГОШКИН Алексей
Ответ Михаил Максаков
а теперь расскажи что ты думаешь о кубке мира по американскому футболу, бейсболу и всемирной федерации рэстлинга?)))))))
Так с кем им соревноваться,если команд больше нет. Может быть я ошибаюсь есть чемпионат мира по этим дисциплинам?
+1
-1
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Melnikov1968
Ответ Михаил Максаков
а теперь расскажи что ты думаешь о кубке мира по американскому футболу, бейсболу и всемирной федерации рэстлинга?)))))))
Думаю, что на КМ по фехтованию должны быть Франция, Италия, Германия, Венгрия. Американский футбол, бейсбол и рэстлинг меня не волнует. Экскьюзми.
+9
0
+9
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Mister Zalupa
Ну-с, могли и бы и Кубок Галактики назвать, разницы бы особой не было.
+10
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Максим Фомин
Ответ BeastI666I
ахахаха это так стыдно! такое позорище ))))))))))))) ребенка выгнали из песочницы другие дети, а он говорит ,что мне не нужна ваша песочница, я свою сделаю )))) и сидит в куче песка за кустом рыдает.
эх, да если бы в куче песка...
+24
-3
+21
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Tanto Mare
А нет ли в названии турнира дискредитации российской армии? На чью мельницу льют воду его организаторы?
+14
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Lisic
Это как местечковые турниры по самбо или дзюдо, на которые приезжают в большинстве своем спортсмены из России и немного из ближнего зарубежья, называются чемпионатами мира и Европы.
+2
0
+2
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Atsuktuvas
Только мира? Жиденько...
+1
0
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