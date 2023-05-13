Юрист Анцелиович о недопуске Великой, Егорян и Поздняковой: «Оспаривать всегда надо, иначе решение выстоит, а так есть шанс его отменить или изменить»

Юрист считает, что нужно оспаривать недопуск ведущих российских саблисток к соревнованиям.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софью Великую, и Софию Позднякову.

«Любое решение можно обжаловать, такая процедура всегда предусмотрена. Решение без возможности его пересмотра беспристрастным объективным судом является нарушением прав человека.

Если учитывать политическую обстановку и рассуждать о целесообразности обжалования, то буквально в пятницу объявили о том, что апелляционная палата Международного паралимпийского комитета отменила решение об отстранении Паралимпийского комитета России. Можно вспомнить и решение Европейского суда допустить автогонщика Никиту Мазепина.

Поэтому оспаривать всегда надо, иначе решение выстоит, а так есть шанс по тем или иным причинам его отменить или изменить. В этой истории мне сложно сказать, куда нужно подавать апелляцию, не исключено, что сначала нужно оспорить решение в апелляционном комитете международной федерации, если таковой существует.

Если же говорить о государственных судах, то они не очень любят вмешиваться в дела спортивных общественных организаций, однако тот же пример с Мазепиным показал, что они являются более беспристрастными и привержены защите прав человека», – сказала .

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная