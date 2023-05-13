Юрист Анцелиович о недопуске Великой, Егорян и Поздняковой: «Оспаривать всегда надо, иначе решение выстоит, а так есть шанс его отменить или изменить»

Теги сборная России жен Софья Великая сабля FIE Яна Егорян ПКР Анна Анцелиович Никита Мазепин МПК София Позднякова Фехтование

Юрист считает, что нужно оспаривать недопуск ведущих российских саблисток к соревнованиям.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

«Любое решение можно обжаловать, такая процедура всегда предусмотрена. Решение без возможности его пересмотра беспристрастным объективным судом является нарушением прав человека.

Если учитывать политическую обстановку и рассуждать о целесообразности обжалования, то буквально в пятницу объявили о том, что апелляционная палата Международного паралимпийского комитета отменила решение об отстранении Паралимпийского комитета России. Можно вспомнить и решение Европейского суда допустить автогонщика Никиту Мазепина.

Поэтому оспаривать всегда надо, иначе решение выстоит, а так есть шанс по тем или иным причинам его отменить или изменить. В этой истории мне сложно сказать, куда нужно подавать апелляцию, не исключено, что сначала нужно оспорить решение в апелляционном комитете международной федерации, если таковой существует.

Если же говорить о государственных судах, то они не очень любят вмешиваться в дела спортивных общественных организаций, однако тот же пример с Мазепиным показал, что они являются более беспристрастными и привержены защите прав человека», – сказала Анна Анцелиович.

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