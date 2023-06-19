Расписание заседаний исполкома и сессии МОК: там могут обсудить критерии допуска россиян до Олимпиады-2024

22 июня пройдет 140-я сессия МОК, где могут обсудить критерии допуска россиян до Игр-2024.

Исполком Международного олимпийского комитета проведет заседания 20 и 21 июня в Лозанне. 140-я сессия МОК пройдет удаленно на следующий день.

Планируется, что исполком получит обновленную информацию о деятельности олимпийского движения, комиссий и администрации МОК, а также отчеты оргкомитетов о предстоящих Олимпийских играх.

После заседаний исполкома 20 и 21 июня состоятся пресс-конференции в режиме онлайн. Сессия МОК будет транслироваться в прямом эфире, после нее общения с прессой не предусмотрено.

По данным агентства «Весь спорт», на заседании исполкома и сессии МОК, возможно, обсудят принципы допуска российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в Париже. Агентство также сообщало, что атлетов из России могут допустить на тех же условиях, что и команду беженцев.

Расписание заседаний исполкома и сессии МОК

20 июня, вторник

10:00 – 19:00 – заседание исполкома

20:00 – пресс-конференция

21 июня, среда

10:00 – 14:00 – заседание исполкома

16:00 – пресс-конференция

22 июня, четверг

13:00 – 16:00 – сессия МОК

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции – на ютуб-канале МОК.

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