Тамара Тансыккужина: «От отстранения российских спортсменов теряют все. Не бывает, чтобы решение было бессрочно»

Шашистка Тамара Тансыккужина оценила последствия санкций против российских спортсменов.

– Сейчас ключевой разговор по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Есть логика в том, чтобы спортсмены не высказывались о политике?

– МОК (Международный олимпийский комитет) пытается найти некую сбалансированную позицию в сложной геополитической ситуации. На наш турнир хотели подъехать представители недружественных стран, но тогда бы наш формат потерял свою идею. Даже если друзья из таких стран хотят приехать, не можем мы их включить.

А МОК пытается в политическом плане решить проблему. Есть федерации, где Россия играет существенную роль, поэтому по-любому надо находить стабилизирующий компромисс. В чем сложность? Никогда такой ситуации не было, она нестандартная по всем параметрам.

– Можете понять Баха (президента МОК – Sports.ru)?

– Нет, я его не собираюсь понимать! Как я могу его понять, у них свой комитет. Найти баланс, наверное, пытаются. Но мне сложно дать независимую оценку и быть судьей в этой полемике. У нас неолимпийский вид спорта, я не настолько в курсе.

Но однозначно, что от отстранения российских спортсменов теряют все. У нас же спортивная держава, развивается огромное количество видов спорта. У нас и в зимних, и летних, и неолимпийских видах спорта есть победы. Мы входим в топ-5 или топ-7 стран в мире. В шашках вот уровень сильно упал. Думаю, есть другие виды спорта, где создалась такая же критическая ситуация.

Кроме того, решение по России и Беларуси должно иметь не только четкое юридическое обоснование, но и сроки. Не бывает, чтобы решение было бессрочно.

– Для многих федераций не было бы проблемой раз в год продлить срок на год.

– Но сейчас сроков нет, это факт.

– Вы сейчас о каком будущем размышляете? Политическая карьера или возвращение в спорт?

– Что касается спорта – в последнее время мы выбирали китайское направление, туда выезжали. В ноябре у нас там два турнира, есть планы профессиональную клубную лигу запустить.

Пока я совмещаю политику и спорт, играю во время отпусков. Отдыхаю через шашки, так скажем. Но откровенно, я пока не вижу предпосылок, чтобы что-то изменилось. Мы должны сами о себе позаботиться, – сказала семикратная чемпионка мира по шашкам.