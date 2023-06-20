Глава МОК Томас Бах вручил гендиректору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу Олимпийский орден.

Торжественная церемония состоялась в штаб‑квартире МОК в Лозанне.

«Во многих наших инициативах мы полагаемся на экспертные знания, вклад и участие ВОЗ. В этом отношении Вы, дорогой Тедрос, задали темп – потому что с того самого дня, как мы подписали наше соглашение о сотрудничестве, Вы подавали пример, продвигая наше сотрудничество вперед с большой энергией, лидерством и целеустремленностью», – сказал Бах.

Президент МОК отметил поддержку, оказанную Гебрейесусом в преддверии и во время проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, перенесенных на 2021 год из‑за пандемии коронавируса.

«Ваши советы были необходимы нам для разработки всеобъемлющих контрмер. Ваш опыт и консультации привели к созданию так называемых плейбуков с подробным описанием конкретных контрмер.

Вы поддерживали нас на протяжении всего пути. Вы сдержали свое обещание и приехали в , где выступили на сессии МОК перед аудиторией со всего мира. Вот почему будет справедливым сказать, что без вашей неизменной личной поддержки эти Олимпийские игры не смогли бы пройти таким безопасным образом», – подчеркнул Бах.