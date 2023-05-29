Софья Великая об участии в Олимпиаде-2024 в Париже: «У меня надежда есть всегда. Эта надежда умрет последней»

Софья Великая рассчитывает выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Великой 37 лет. Она двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях саблисток и трехкратный серебряный призер в личных.

– Можно было красиво завершить карьеру на «Московской сабле», но я поняла, что еще не готова к этому. Морально я не пришла к этому вне зависимости от ситуации, которая складывается вокруг нашего спорта.

Заниматься фехтованием меня вдохновляют болельщики, дети, эмоции, которые они получают, находясь на наших соревнованиях и видя фехтование лидеров сборной России. Пока меня всё это вдохновляет, я буду продолжать выступать.

– Надежда выступить на Олимпиаде в Париже еще есть у вас?

– У меня надежда есть всегда. Эта надежда умрет последней.

– Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация фехтования (FIE) ставят жесткие условия по допуску россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.

– Меня вообще не допускают. Я считаю, что мы украсили бы международные турниры. Развитие фехтования – это развитие не одной страны. Чем выше конкуренция в мире, тем выше уровень у всех, тем больше интереса к этому виду спорта.

Лишая российских фехтовальщиков возможности выступать, они делают только хуже самому виду спорта, – сказала Великая.