«Если отказываешься, будь добр вернуть все, что это общество тебе дало». Якименко о возможном отказе фехтовальщиков от спортивных обществ

Теги Олимпийская сборная России Алексей Якименко Спартакиада сборная России чемпионат России сборная России жен сабля ФФР FIE Париж-2024 коронавирус Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию высказался о недопуске россиян к турнирам.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 17 россиянам, но среди них нет многих ведущих спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софии Поздняковой, Софьи Великой и Яны Егорян.

«Мы видели список допущенных спортсменов, мне непонятно, почему кого-то выборочно допускают. Думаю, они просто хотят выигрывать без нас, поскольку наша сборная, особенно женская сабля, очень сильная, она способна как минимум еще четыре года все у всех выигрывать, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Разочарован и FIE, и Международным олимпийским комитетом (МОК). А что касается требования отказаться от спортивного общества, то считаю, что у нас таких не будет. А если отказываешься, будь добр вернуть все, что это общество тебе дало, в том числе имя, зарплату, звания, квартиры.

Я бываю на всех сборах нашей команды, получаю огромное удовольствие, видя, как девочки тренируются, как замотивированы. Мы коронавирус пережили, и это переживем, никто руки не опускает. У нас есть российские турниры – чемпионаты России, Спартакиады, другие турниры».

Все это закончится. Все, что ни делается, – к лучшему, мы будем не торопясь работать, чтобы снова выйти на международную арену на самом высоком уровне. Ни одного отчаявшегося лица, ни одного, кто сказал бы «ну все», – сказал Алексей Якименко, который также является старшим тренером юниорской команды.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitri Okounev
"Вернуть имя". Это как?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий