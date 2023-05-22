«Если отказываешься, будь добр вернуть все, что это общество тебе дало». Якименко о возможном отказе фехтовальщиков от спортивных обществ

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию высказался о недопуске россиян к турнирам.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 17 россиянам, но среди них нет многих ведущих спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софии Поздняковой, Софьи Великой и Яны Егорян.

«Мы видели список допущенных спортсменов, мне непонятно, почему кого-то выборочно допускают. Думаю, они просто хотят выигрывать без нас, поскольку наша сборная, особенно женская сабля, очень сильная, она способна как минимум еще четыре года все у всех выигрывать, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Разочарован и FIE, и Международным олимпийским комитетом (МОК). А что касается требования отказаться от спортивного общества, то считаю, что у нас таких не будет. А если отказываешься, будь добр вернуть все, что это общество тебе дало, в том числе имя, зарплату, звания, квартиры.

Я бываю на всех сборах нашей команды, получаю огромное удовольствие, видя, как девочки тренируются, как замотивированы. Мы коронавирус пережили, и это переживем, никто руки не опускает. У нас есть российские турниры – чемпионаты России, Спартакиады, другие турниры».

Все это закончится. Все, что ни делается, – к лучшему, мы будем не торопясь работать, чтобы снова выйти на международную арену на самом высоком уровне. Ни одного отчаявшегося лица, ни одного, кто сказал бы «ну все», – сказал Алексей Якименко, который также является старшим тренером юниорской команды.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная